Apple, iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatlarını resmen duyurdu!

Apple, iPhone 11 serisinin fiyatları Apple Türkiye tarafından resmen duyuruldu. Geçtiğimiz ay şirket, Amerika’da yeni nesil iPhone serisini tanıtmıştı.

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Apple, geçtiğimiz ay California’da yer alan Steve Jobs Theatre’da her sene düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu konferansında yeni nesil cihazlarını tanıtmıştı.

Yapılan lansmanda, iPhone, iPad, watch ailesine mensup birçok cihazın yeni versiyonunu görme şansı elde etmiştik. Bu cihazlar arasında en çok iPhone cihazlar yapılan etkinliğe damgasını vurdu.

Apple, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max olmak üzere üç yeni akıllı cihazını Cupertino merkezli konferans salonunda 11 Eylül’de gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte birlikte göz önüne çıkarmıştı.

iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri önceki nesil cihazlara oranla çok daha canlı bir görsellik deneyimi sunan Super Retina XDR ekran, ultra geniş, geniş ve telefoto olmak üzere üçlü kamera ve tabiki de tüm bunlara gücünü veren geliştirilmiş A13 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor.

Amerikalı üretici devinin, daha ekonomik olan modeli iPhone 11’de ise geçen sene firmanın tanıtmış olduğu XR modelinin devamı olarak piyasaya sürülmüş gibi gözüküyor. XR modelinde 6.2 inç boyutlarında önceki nesile oranla geliştirilmiş Sıvı Retina ekran, ultra geniş ve geniş açıya sahip çift kamera ve Apple’ın %20 daha performanslı olduğunu ifade ettiği A13 Bionic işlemci yer alıyor.

Yaklaşık, bir aydır beklediğimiz sevindirici haber sonunda geldi. Apple Türkiye güncellenmiş iPhone modellerinin fiyatlarını resmen açıklamış oldu. 18 Ekim tarihinde Türkiye’ye çıkışı beklenen modellerin fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş:

iPhone 11

64GB: 7.299TL

128GB: 7.749TL

256GB: 8.599TL

iPhone 11 Pro

64GB: 10.999TL

256GB: 12.229TL

512GB: 13.999TL

iPhone 11 Pro Max

64GB: 11.999TL

256GB: 13.299TL

512GB: 14.999TL