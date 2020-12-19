Güvenlik
Instagram hatası yüzünden kullanıcıların mail adresleri açığa çıktı
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulamasındaki bir hata nedeniyle, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve doğum günlerinin açığa çıktığı tespit edildi. Hataya sebep olan şeyin ise, şirketin işletme hesapları üzerinde test etmekte olduğu yeni bir özellik olduğu anlaşıldı. Ayrıca hatanın Facebook geliştiricileri tarafından düzeltildiği de bildiriliyor.
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Instagram’ın kullanıcılara e-posta ve doğum günü gibi özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağı ve güvenli kalacağına dair söz verdiğini hepimiz biliyoruz. Normalde Instagram hesabı açarken eklediğimiz e-posta adresi ve doğum günü bilgileri sadece bize özel kalır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemezler. Ancak bu hafta paylaşılan bir araştırmaya göre Instagram, denediği bir özellik yüzünden kullanıcılarını istem dışı da olsa mağdur etmiş olabilir.
Hata, özellikle gizli Instagram profillerini etkiliyor
İlk olarak güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen hataya göre Facebook, Instagram’la birlikte işletme hesapları üzerinde test ettiği bir özellikte meydana gelen güvenlik açığı sebebiyle küçük çaplı bir saldırıya maruz kaldı. İşin içinde Facebook’un işletme hesapları için geliştirdiği Facebook Business Suite aracının da olduğu hatanın işleyişini temel olarak şu şekilde açıklanıyor:
Güvenlik açığını Facebook’un Facebook Business Suite aracında tespit ettiğini söyleyen Saugat Pokharel’in ifadelerine göre; profilini Instagram’la bağlayan bir Facebook işletme hesabı kullanıcısı eğer Facebook’un yeni özelliklerini denediği test grubuna dahilse ve Business Suite aracına erişebiliyorsa, herhangi bir Instagram kullanıcısının özel bilgilerini öğrenmek için, o kullanıcıya içeriği önemli olmayan bir mesaj göndermesi yetiyor. Mesaj gönderildikten sonraysa ilgili mesajın yanında, hedef kişinin e-posta adresi ve doğum günü gibi özel bilgileri şıp diye beliriveriyor.
Saugat Pokharel konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, bu hatanın özellikle gizli hesapları ve DM’sini herkese açık yapmayan hesapları etkilediğini ifade etti. Yani hesabını gizli tutan veya DM’sini herkese açık yapmayan biriyseniz, farkında olmadan özel bilgileriniz açığa çıkmış olabilir. Nitekim böyle olsa olmuş olsa bile kullanıcılar olarak elinizden pek bir şey gelmeyecek. Zira sosyal medya platformları malumumuz söz konusu güvenliğe gelince mavi boncuk dağıtırlar ama bunun gibi problemler olduğu zaman “hatayı çözmekle” yetinirler.
Bu arada Saugat Pokharel’in söz konusu Instagram hatasını Facebook geliştiricilerine bildirdiğini ve bundan kısa bir süre sonra da Facebook’un hatayı düzelttiğini ekleyelim. Yani şu an için tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz.
Google Authenticator eski telefonumda kaldı derdine son!
Google Authenticator eski telefonumda kaldı ne yapmalıyım? diyen kullanıcıların adeta imdadına yetişecek bir güncelleme yayınlandı. Normalde, bilerek veya bilmeyerek telefonumuzdan Google Authenticator silindi ise mecburen tüm hesaplarımıza girip yeniden ayarlamamız gerekiyordu, Google’ın bu haftadan itibaren yayınladığı güncelleme işte bu sorunu ortadan kaldırdı.
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Günlük hayatta kullandığımız Google, Microsoft, Instagram vb. tüm kişisel hesaplarımızı parolayla koruyoruz; ancak teknolojilinin gelişmesiyle beraber kötü niyetli kişiler de kendilerini geliştirdiler ve parolalar da tek başına yetersiz hale gelmeye başladı. Bu yetersizliğe çözüm olarak geliştirilen iki faktörlü kimlik doğrulama teknolojisiyse, artık parolalar kadar hayatımıza nakşetmeye başladı.
Fakat iki faktörlü kimlik doğrulama teknolojisinde de adeta hayatımızı kabusa çeviren bir problem var; o da iki faktörlü kimlik doğrulaması için kullandığımız uygulamaların isteklerimizi tam karşılayamaması. Örneğin Google Authenticator gibi bir uygulamada 5 tane hesabınızın ekli olduğunu ve telefonunuzu da değiştirmek istediğinizi düşünün, normalde Google Authenticator uygulamasındaki tüm hesapları yeni telefona aktarmak için, tek tek hesaplarınıza girip ayarlamaları yeniden yapmanız gerekiyor ve bu aşırı derecede can sıkıcı bir durum.
Google Authenticator eski telefonumda kaldı derdini bitiren güncelleme
Kimlik doğrulayıcı uygulamalarındaki bu zorluk sebebiyle, çoğu kullanıcı “Google Authenticator eski telefonumda kaldı, silindi ne yapmam lazım?” dertleriyle cebelleşmek zorunda kalıyordu; Google ise bu dertten mustarip olan kullanıcıları dinleyerek, Authenticator’a çok sevindirici bir güncelleme yayınladı. Artık, uygulamadaki tüm hesaplarınızı dışa aktarabilmeniz ve herhangi bir telefonda da o dışa aktardığınız dosyayı direkt içe aktararak tüm hesaplarınızı saniyeler içerisinde ayarlayabilmeniz mümkün olacak.
Authenticator uygulamasındaki hesapları dışa aktarma
Google Authenticator uygulamasının iOS ve Android sürümleri için eşzamanlı olarak yayınlanan güncellemeyle beraber eklenen özellik, Authenticator’un ayarlar kısmı üzerinden erişilebilir durumda. Tam olarak nasıl yapacağınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz:
- Google Authenticator’u açın.
- Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve “Hesapları aktar” seçeneğini seçin.
- Açılan sayfadaki “Hesapları dışa aktarın” düğmesine dokunun.
- İstendiğinde, telefonunuzun kilit ekranı şifresini girin.
- Google’ın yapmanızı istediği diğer yönergeleri takip edin.
Hemen akabinde Google Authenticator, kayıtlı olan tüm hesaplarınızı size özel QR kod vasıtasıyla dışa aktaracaktır. İhtiyacınız olduğunda, yine aynı menüdeki içe aktarma seçeneğini kullanarak kayıtlı hesaplarınızı saniyeler içerisinde yeniden Authenticator’a ekleyebilirsiniz.
Güvenlik
BenQ, bilgi güvenliği için önemli bir adım attı!
Dijital üretim noktasında isim edinmiş DLP projektör markası olan BenQ, kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin sağlanması koşulunu sürdürecek bir adım attı. Tek uluslararası denetlenebilir ISO 27001 standartına sahip oldu.
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ISO 27001 Nedir?
Değerli bilgi ve varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır.
Bu standart sayesinde BenQ olası güvenlik problemlerini analiz edecek ve ilgili risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak ve uygulanamayacak kontrol sistemleri yönetecektir.
BenQ Nasıl Değerlendirdi?
Kullanıcıların verilerini ve gizliliğini korumaya kararlı olduklarını belirten, BenQ Başkanı ve Ceo’su Conway Lee ekledi; BenQ her zaman bilgi güvenliğini son derece önemli görmüştür ve bu felsefe Ar-Ge ve üretim süreçlerimize yansımıştır. ” Ayrıca, ISO27001 sertifikası, BenQ’nun bilgi güvenliğinde sektör lideri olma kararlılığını da gösteriyor. Bu çözüm, InstaShow kablosuz sunum çözümü gibi ürünler tarafından açıkça gösterilmektedir…
InstaShow Kablosuz Çözümü Nedir ?
Donanım tabanlı olup kurulum ve ya sürücü gerektirmeyen InstaShow sistemi, kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların bilgisayarlarına ulaşamayacağı anlamına gelir. Herhangi bir işletim sistemi ve ya donanım platformu ile çalışabilme uyumluluğuna sahip olan InstaShow yine de 128 bit şifreleme ile WPA2-PSK koruması gibi tedbirler ile veri güvenliği de vaat ediyor.
Üstelik InstaShow, bir ISO27001 ve ISO17025 sertifikalı güvenlik laboratuvarı tarafından test edilen CVSS 3 standartlarını geçtiğini belirtiyor .
Bununla beraber bankalar, hukuk kuruluşları ve muhasebe kuruluşları gibi güvenlik odaklı işletmelerin yanı sıra hükümet, askeri ve eğitim birimleri için ideal olduğunun altını çiziyor. COVID-19 nedeniyle kablosuz bağlantıların ve çevrimiçi toplantıların giderek yaygınlaşmasıyla bu tür sistemlere olan talep dikkat çekiyor.
Güvenlik
Cloudflare ve Apple, sizi İSS’nizden bile koruyacak DNS geliştirdi
Cloudflare ve Apple, internette gezinirken sizi internet servis sağlayıcınızdan bile koruyacak yepyeni bir DNS protokolü geliştirdiklerini duyurdu. Güvenlik endüstrisinin duayeni olan iki şirket ortaklığında geliştirilen yeni DNS teknolojisi, kullanıcıların bir web sitesine girmeden önce bilgilerinin anonimleştirilmesini sağlıyor.
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İnternet güvenliği alanında hizmetler sunan Cloudflare, mobil cihazlar başta olmak üzere internete girebildiğimiz tüm cihazlar için geliştirdiği DNS’siyle güvenliğimizi sağlıyor. Bugün ise Cloudflare, bu DNS teknolojisine yeni inovasyonlar katarak geliştirmek maksadıyla Apple ile ortaklık kurduğunu açıkladı.
Cloudflare-Apple ikilisinin geliştirdiği Oblivious DNS over HTTPS (ODoH) adlı DNS protokolü, iddiaya göre sizi İSS’nizden bile koruyor. Siz hwp.com.tr gibi bir web sitesine girmeden evvel bilgilerinizin anonim hale gelmesini sağlayan ODoH teknolojisi, yaptığınız aktivitelerin internet servis sağlayıcınız tarafından dahi izlenememesini sağlıyor.
DNS nedir, neden bu kadar önemli?
Cloudflare ve Apple’ın güçlerini birleştirerek geliştirdiği ODoH’un nasıl çalıştığına birazdan detaylıca bakacağız, ancak öncelikle işin temel mantığını anlamamızda fayda var. Gelin isterseniz evvela, başlı başına DNS’nin ne olduğundan kısaca bahsedelim:
İnternet ortamında girdiğimiz bütün sitelerin kendilerine has upuzun IP adresleri bulunur; DNS ise temel olarak, ziyaret etmek istediğimiz her sitenin IP adresini bizim bilmemize gerek kalmadan, internette dolaşmamızı sağlamaktadır. Örneğin biz hwp.com.tr gibi metinsel ifadeleri kolayca hatırlarız, ancak bilgisayarlar hwp.com.tr’yi değil, hwp.com.tr’nin IP adresini (104.28.5.114 gibi) hatırlamak zorundadırlar ki bizi o siteye bağlayabilsinler.
İşte DNS’nin devreye girmekte olduğu yer tam da burasıdır. Google Chrome’un adres satırına hwp.com.tr yazdığımızda, bilgisayarımız (genellikle İSS’nin atadığı) bir DNS sunucusuna bağlanır ve adres satırına yazdığımız metin sunucu vasıtasıyla IP’ye çevrilir, akabinde siteye de girmiş oluruz. Tüm bu anlattığımız süreçte DNS’nin görevi, temel olarak işte budur.
Oblivious DNS over HTTPS (ODoH) nasıl çalışır?
DNS’yi temel düzeyde anladığımıza göre, şimdi asıl konumuz olan ODoH teknolojisinin çalışma mantığına geçebiliriz. Bahsettiğimiz gibi DNS sunucuları genellikle bilgisayarımıza internet servis sağlayıcımız tarafından atandığı için, kullanıcılar gizlilik konusunda haklı olarak bir hayli endişeliler.
Örneğin, (kesin böyledir diyemeyiz tabii ki ama…) bir İSS’nin, kullanıcılarının internet trafiğini gözetleyip elde ettiği verileri reklam amaçlı satmayacağından emin olamayız, bu durumdan dolayı İSS’ler üzerinde yoğun bir şüphe bulunuyor. İşte Oblivious DNS over HTTPS (ODoH) teknolojisi, kullanıcıları tam da bu şüpheden kurtarmayı ve gizlilik konusundaki endişeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Aslında bakacak olursanız DNS over HTTPS (HTTPS üzerinden DNS) teknolojisi, son birkaç yıldır var olan ve sektörde benimsenmekte olan bir standart. Bilgisayarınızda bir siteye girecekken gönderdiğiniz istekleri HTTPS vasıtasıyla şifreleyerek verilerinizin yalnızca DNS sunucunuzda gizli kalmasını sağlayan DoH’u kullandığınızda, proxy sunucularınızın internet ortamında yaptığınız aktiviteleri okuyabilmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz.
Cloudflare-Apple ortaklığında geliştirilen ODoH teknolojisi, tıpkı bu mantıkla çalışacak. Siz ODoH’u etkinleştirdiğinizde, girmek istediğiniz sitelerin kaydını ne proxy sunucunuz ne de internet servis sağlayıcınız tutamayacak.
Bütün bunlar gerçekten gizliliğimizi koruyacak mı?
Buraya kadar çok güzel, ODoH sayesinde girdiğimiz web sitelerinin kaydını İSS’mizin bile tutamayacağını biliyoruz. Peki ODoH vb. teknolojiler gerçekten güvenli mi, gerçekten gizliliğimizi tam teşekküllü bir biçimde sağlayacaklar mı? Aslına bakacak olursanız bu sorunun cevabı, hayır. Girdiğiniz web sitelerinin kaydı tutulamayacak olsa bile, siz günün sonunda ODoH’la bağımlısınız ve bu durum bile kendi başına bir soru işareti oluşmasına sebep oluyor.
Dürüst olmak gerekirse, şahsen ‘internet ve gizlilik’ kavramlarını ‘ateş ve barut’a benzetiyorum. Birbirleriyle yan yana durmalarının mümkün olmadığı gibi, internet ortamında gizli kalmak kavramına da inanmıyorum.
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