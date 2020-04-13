Instagram canlı yayınları tarayıcıdan izlenebilecek!

Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde Instagram en büyük canlı yayın platformlarından biri haline geldi. Ancak yapılan canlı yayınlar yalnızca platformun mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyen platform, bu konuda da değişikliğe gitti. Firma, takip ettikleri canlı yayınları geniş ekranlar üzerinde izlemek isteyen kullanıcıları sevindirecek hamlesi ile canlı yayınları internet tarayıcı üzerinden izlenmesine olanak sağlamaya başladı.

Mobil sürümde ekran üzerinde akan saydam yorumlardan rahatsız olan kullancılar da yeni seçenek sayesinde daha rafine bir izleme deneyimine kavuştu. Mobil sürümde yorumlar sürekli ekran üzerinde akarak özellikle birden fazla kişi ile yapılan yayınlarda oldukça dikkat dağıtıcı bir yapıda bulunuyor. Canlı yayınları görüntülemenize izin veren Instagram web sürümü ile yorumlar yayın penceresinin sağ tarafındaki yorum penceresine taşındı.

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Instagram’da internet tarayıcı üzerinden canlı yayın izlemek için yapmanız gerekenler mobil uygulama ile aynı. İzlemek istediğiniz bir canlı yayını bulup üzerine tek bir tıklama yapmak.

Kullanıma yeni sunulan Instagram Web sürümü ile canlı yayın izleme özelliğinin eksik yanı ise yayın penceresinin mobil sürümden çokta büyük olmaması. Instagram’ın ileriki zamanlarda sunduğu seçeneği geliştirilerek tüm ekrandan yararlanır hale gelmesi çok daha iyi bir deneyim sunacaktır.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!