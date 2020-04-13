Sosyal Medya
Instagram canlı yayınları tarayıcıdan izlenebilecek!
Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde Instagram en büyük canlı yayın platformlarından biri haline geldi. Ancak yapılan canlı yayınlar yalnızca platformun mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyen platform, bu konuda da değişikliğe gitti. Firma, takip ettikleri canlı yayınları geniş ekranlar üzerinde izlemek isteyen kullanıcıları sevindirecek hamlesi ile canlı yayınları internet tarayıcı üzerinden izlenmesine olanak sağlamaya başladı.
Mobil sürümde ekran üzerinde akan saydam yorumlardan rahatsız olan kullancılar da yeni seçenek sayesinde daha rafine bir izleme deneyimine kavuştu. Mobil sürümde yorumlar sürekli ekran üzerinde akarak özellikle birden fazla kişi ile yapılan yayınlarda oldukça dikkat dağıtıcı bir yapıda bulunuyor. Canlı yayınları görüntülemenize izin veren Instagram web sürümü ile yorumlar yayın penceresinin sağ tarafındaki yorum penceresine taşındı.
İlginizi çekebilir: Instagram’ın yeni özelliği “Birlikte İzle” tanıtıldı!
Instagram’da internet tarayıcı üzerinden canlı yayın izlemek için yapmanız gerekenler mobil uygulama ile aynı. İzlemek istediğiniz bir canlı yayını bulup üzerine tek bir tıklama yapmak.
Kullanıma yeni sunulan Instagram Web sürümü ile canlı yayın izleme özelliğinin eksik yanı ise yayın penceresinin mobil sürümden çokta büyük olmaması. Instagram’ın ileriki zamanlarda sunduğu seçeneği geliştirilerek tüm ekrandan yararlanır hale gelmesi çok daha iyi bir deneyim sunacaktır.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Sosyal Medya
İngiltere’de operatör şirketleri: Lütfen 5G kulelerini yakmayın!
İngiltere’de operatör şirketleri, insanlara 5G baz istasyonlarını yakmamaları konusunda kibarca uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bu uygulamanın tehlikeli ve öldürücü olabileceği belirtildi.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note20+ 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!
Birleşik Krallık’ta hizmet gösteren en popüler 4 şirket, 5G kulelerinin insanlar tarafından yakılmasını durdurmaya yardım etmek amacıyla ortak yazılı açıklamada bulundular. Son haftalarda ülke içerisinde çıkan komple teorileri birçok baz istasyonun hedef haline gelmesine neden olmuştu.
Söylenen iddialara göre virüs, 5G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ilintiliydi. Bununla birlikte insanlar da 5G’nin aktif olarak kullanıldığı istasyonlara saldırı düzenleyerek bu durumun önüne geçmeye çalıştılar.
5G’nin Koronavirüs salgınında etkili olduğuna dair bir kanıt yok!
Ülkede Facebook ve Nextdoor gibi popüler sosyal medya ağlarında özellikle son haftalarda bu türlü asparagas haberler dolaşıyordu. Fakat, 5G’nin Koronavirüs’ün yayılımında etkili olduğu veya virüsün çıkış noktasında etmen olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.
İngiltere’de telekomünikasyon firmalarından ortak bildiri!
Yapılan açıklamalarda, bu iddiaların sadece temelsiz olması değil aynı zamanda insanlara zarar veren bir eylem olduğu belirtildi. Hizmetlerin devamı için baz istasyonlarına saldırı yapılmaması gerektiğini belirten EE, o2, Three ve Vodofone şirketleri mühendislerinin istismara uğradığını, bakım çalışmalarının yapılamadığı aktarıldı.
İngiltere’de bulunan tüm büyük operatör şirketleri şimdilerde, internet üzerinde insanların yanlış bilgileri sosyal medya platformlarında yaymalarını engellemeye çalışıyorlar. Bu işin temelinde bulunan çalışanlarının tacize uğradıklarını görürseniz eğer bildirmeniz yönünde de eklemede bulundular.
The Verge tarafından onaylanan rapora göre Vodofone’un dört baz istasyonu, 24 saat içerisinde hedef alınmış. EE ise Birmingham’da bulunan 5G servis kulelerinin hizmet vermediğini fakat yine de yakıldığını söyledi.
Açıkçası böylesine asparagas haberlere inanç oranının Türkiye’de yüksek olduğunu düşünüyordum. Ama görüldüğü üzere İngiltere gibi 1. dünya ülkesi standartlarını taşıyan bir yaşam sahasında bile olabiliyormuş. Yanlış ellerde bilgi bıçak gibi keskin olabiliyorlar dostlar. Haberleri resmi kaynaklardan almaya devam edin ve sosyal medyada gezinen yalan yanlış bilgilere aldırış etmeyin.
Diğer
Facebook Messenger bilgi servisi hazırlıyor!
Facebook Messenger platformu, COVID-19 hakkında bilgilendirecek bir bilgi servisi hazırlıyor!
İlginizi çekebilir: Facebook, bilgi kirliliğine karşı Messenger’a sınırlama getirecek!
Facebook, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki COVID-19 hakkında oluşan bilgi kirliğini önlemek adına çalışmalara başlamıştı. Facebook şu anda, Messenger üzerinden insanlara salgın konusunda doğru bilgileri ulaştırabilmek adına bir bilgi servisi hazırlıyor. Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu servisin; internetteki bilgi kirliliğini önlemeyi ve evinde karantinada kalan insanları birbiriyle iletişimde tutmayı hedeflediğini söyledi.
Messenger‘da son derece hızlı bir kullanıcı artışı görülüyor. Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada “Küresel boyutta video konferans görüşmelerine katılan insanların sayısı %70 arttı ve insanlar video konferanslarda iki kat daha fazla zaman geçiriyor.” dedi.
Bilgi kirliliği ile savaşmak adına Facebook Messenger‘ın koronavirüs verilerini online olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hastalık Kontrol Merkezinden ve UNICEF‘den alacak.
Sosyal Medya
Pinterest günlük önerileri ve popüler içerikleri öne çıkartan “Bugün” sekmesini tanıttı!
Pinterest kullanıcıların günlük öneriler ve popüler olan içerikleri keşfedebilecekleri “Bugün” sekmesini tanıttı. Bu yeni özelliği ile birlikte Pinterest’te yeni içerikler keşfetmek her zamankinden kolay olacak.
İlginizi çekebilir: Instagram’ın yeni özelliği “Birlikte İzle” tanıtıldı!
Pinterest “Bugün” sekmesini ile yeni içerikler keşfetmek her zamankinden daha kolay olacak!
COVID-19 salgını nedeniyle evde vakit geçirmek zorunda kalan insanların Pinterest üzerinde ders planları, yeni tarifler ve bahçe fikirleri gibi konularda yaptıkları aramalarda gözle görülür bir artış var. Pinterest geçtiğimiz hafta sonu tarihinin en fazla içerik aramasını ve kaydedilmesini gözlemlediğini belirtti. Ayrıca sadece Amerika’da pinleme oranları %34 arttı ve rekor sayıda pin paylaşımı görüldü. Artan talepler sonucunda Pinterest, kullanıcılarına günlük ilham sunmak için tasarlanan yeni özelliği “Bugün” sekmesini tanıttı.
“Bugün” sekmesinde popüler içerikler yer alacak ve Pinterest bu içeriklerin keşfedilmesini kolaylaştıracak. Tanıtım sırasından “Bugün” sekmesinde çocuk dostu pişirme fikirleri, kişisel bakım ipuçları, aileler için favori filmler ve rahat yemek tarifleri gibi içerikler dikkat çekti. Bu kategoriler şu an için Pinterest editörleri tarafından belirleniyor ancak ileride konuk editörler alınmasını da bekleyebiliriz.
Şirket ayrıca yakında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) gibi kurumlardan el yıkama, maske kullanımı gibi Corona virüs salgını sırasında faydalı olabilecek diğer ipuçlarını “Bugün” sekmesi üzerinden kullanıcılarına ulaştıracak. Bugün sekmesi Amerika ve İngiltere’deki hem iOS hem de Android uygulamalarında yerini aldı. Güncelleme yeni kullanıma sunulduğu için sekmeyi hemen göremeyebilirsiniz. Pinterest planının daha fazla ülkede bu özelliği en kısa sürede aktif etmek olduğunu vurguladı.
“Bugün” sekmesi tüm bu özelliklerine ek olarak yaptığınız aramalara internet üzerinde güvenli olarak nitelendirilen kaynakları da getirebilecek. Örnek olarak “stres giderici” gibi bir arama yaptığınızda Pinterest size güvenilir kaynaklardan gelen, rahatlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış içerikleri de listeleyecek. Pinterest son olarak COVID-19 tedavileri veya benzeri iddialarda bulunan ve krizden yararlanmak isteyen reklamları yasakladığını belirtti. Bunun yerine site genelinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgilendirmelerine yönlendiren bir içerik mevcut.