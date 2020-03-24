Instagram’ın yeni özelliği “Birlikte İzle” tanıtıldı!

Birlikte İzle (Co-Watching) özelliği kullanıcıların görüntülü sohbet sırasında Instagram içeriklerine birlikte göz atmalarına imkan veriyor.

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Instagram görüntülü sohbet ederken arkadaşlarınızla yayınlara göz atmanıza izin veriyor!

Instagram sosyal mesafeyi korurken arkadaşlarınızla içeriklere göz atmanın yeni bir yolu olarak Birlikte İzle (Co-Watching) özelliğini tanıttı. Bu yeni özellik kullanıcıların görüntülü sohbet sırasında Instagram içeriklerine birlikte göz atmalarına imkan veriyor. COVID-19 salgını nedeniyle birçoğumuz arkadaşlarımızdan ve ailemizden uzakta bulunuyoruz. Hepimiz bu yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken Instagram gibi büyük şirketler birlikte etkileşim kurmamız için yeni yollar üretiyor.

Yeni birlikte izleme özelliği ile Instagram görüntülü sohbet sırasında arkadaşlarınızla yayınlara göz atmanıza izin verecek. Yeni özelliği denemek için arkadaşlarınızla görüntülü sohbet başlatabilir ve ardından sol alt tarafta bulunan fotoğraf simgesine dokunabilirsiniz. Daha sonrasında kaydedilmiş, beğenilen ve önerilen içeriklere birlikte göz atabilirsiniz.

Instagram’ın bu yeni özelliği arkadaşlarınızla yan yana içeriklere göz atmak kadar eğlenceli olmayabilir ancak en azından arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi kapatmanız için yeni bir yöntem.

İnsanların birlikte vakit geçirmeleri için yeni yollar bulmanın yanı sıra sosyal medya şirketi, COVID-19 salgını ile mücadele etmek için yanlış bilgileri engellemek amacıyla önlemler alıyor. Yeni başlayanlar için “Corona virüs” veya “COVID-19” benzeri aramalar yaparken bir eğitim uyarısı olacak. Bu uyarı kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirecek. Bunun yanı sıra arama sonuçlarında en iyi sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından doğrulanmış hesaplar olacak.