Instagram sonunda canlı yayın oluşturucuların akışları sırasında moderatörler atamasına izin veriyor. Modlar, yorumları bildirme, izleyicileri yayından kaldırma ve belirli bir izleyici için yorumları kapatma yeteneğine sahip olacak.

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Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️ We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to: ✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB — Instagram (@instagram) March 11, 2022

Instagram, içerik oluşturucuların Canlı yayın sırasında yorum çubuğundaki üç noktaya dokunarak bir moderatör atayabileceğini belirtiyor. Buradan, önerilen hesaplar listesinden bir moderatör seçebilir veya belirli bir hesabı aramak için arama çubuğunu kullanabilirler.

Canlı yayınlar 2016’dan beri var olduğunu düşünürsek, Instagram’ın akışları için moderatörleri daha yeni desteklemeye başlamasında geç kaldı bile diyebiliriz. Denetlemenin olması yorumların hızla çirkinleşebildiği Twitch ve YouTube gibi diğer canlı yayın platformlarında çok ihtiyaç duyulan bir temel haline geldi. Instagram’ın kardeş şirketi Facebook bile, kullanıcılara akışlarına mod ekleme ve trolleri kaldırmak için araçlar ekleme olanağı sağlıyor.

Instagram, akışlardan para kazanma yeteneğiyle daha fazla içerik oluşturucuyu canlı yayına çekmeye çalışırken, sohbet moderatörlerinin kullanılabilirliği, akış deneyimini içerik oluşturucular için çok daha keyifli hale getirmeyi umuyor.