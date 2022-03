Instagram sonunda canlı yayın oluşturucuların akışları sırasında moderatörler atamasına izin veriyor. Modlar, yorumları bildirme, izleyicileri yayından kaldırma ve belirli bir izleyici için yorumları kapatma yeteneğine sahip olacak.

Bakmakta fayda var: Samsung Galaxy A53 Tanıtılmadan Satışa Çıktı!

Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️

We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to:

✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB

— Instagram (@instagram) March 11, 2022