Instagram’da paylaştığınız her fotoğraf bir sanat eseri niteliği taşımayabilir ve elbette aralarında sonradan paylaştığınıza pişman olduklarınız vardır.

Instagram artık bunun için arşivleme özelliği getiriyor. Bu özellik sayesinde beğenmediğiniz gönderilerinizi arşivleyebilirsiniz. Arşivlenen gönderiler sadece kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor ve daha sonra kullanıcılar arşivledikleri görseli tekrar paylaşabiliyor.

Arşivle özelliği fotoğrafların sağ üst kısmında yer alan üç noktalı açılır menüde bulunuyor. Özellik burada ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni A harfi ile başlıyor olması değil platformun kullanıcıların fotoğraflarını silmek yerine arşivlemeye yöneltmesi. Kullanıcılar isterlerse bu fotoğraflarını silebiliyor.

Özellik şu anda az sayıda kullanıcı var. Bu hafta içerisinde daha çok kullanıcıya sunulacak ancak hala test olarak tutulacak. Bütün kullanıcılar ise gelecek aylarda arşivleme özelliğine kavuşacak. Ancak bunun için kesin bir tarih henüz belirtilmedi.