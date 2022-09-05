Meta, video platformuna yönelik kampanya baskısına maruz kaldıktan sonra, PornHub web sitesinin resmi hesabını Instagram’dan kaldırdı. “TraffickingHub” hareketi siteyi kapatmayı ve “yöneticilerini tecavüz, çocuk istismarı, seks ticareti ve imaja dayalı cinsel istismara izin vermek, dağıtmak ve bunlardan kazanç sağlamaktan sorumlu tutmayı” amaçlıyor.

Kampanyanın kurucu aktivisti Laila Mickelwait, hesabın kaldırılmasının nedeninin Topluluk Kurallarını ihlal etmesi olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Variety haberine göre, silinmeden önce PornHub hesabının 13.1 milyon takipçisi ve 6.200 yayını vardı.

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Mickelwait, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Meta ve Instagram’ın PornHub’ı platformdan çıkarmakla doğru bir karar verdiğini ve Google, Amazon ve Microsoft gibi diğer büyük şirketlerin “onları örnek almaları” gerektiğini açıkladı.

İçindekiler PornHub ve yasal sorunlar

PornHub ve yasal sorunlar

Son yıllarda PornHub, çocuk pornografisinin ve rıza dışı içeriğin dağıtımına izin verdiği için eleştiri ve kovuşturmalarla karşı karşıya kaldı. 2020’de Visa ve Mastercard, çeşitli cinsel istismar raporlarının ardından platformun parasını iptal etti. Bu yıl Visa, bu içeriklerin ödemesine dahil olduğu için dava edildi.