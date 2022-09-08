İngiliz bir akıllı telefon üreticisi, uydu bağlantılı yeni bir telefonla Apple ve Elon Musk’a karşı bir pazara sahip olmayı umuyor. Wi-fi veya mobil ağ sinyali olmadığında telefonun iki küresel uydu ağından birine otomatik olarak bağlanacağını iddia ediyor.

Apple’ın yakında çıkacak olan iPhone 14’ünün acil uydu bağlantısına sahip olabileceğine dair spekülasyonlar var.

Musk ise T-Mobile ile bir uydu telefon hizmeti üzerinde çalışıyor. Ancak geçen ay, planların uydu fırlatmalarının “düzenleyici onayı” ile engellendiğini ve hizmetin 2023’ün sonundan önce kullanıma sunulmasının pek mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bullitt adlı şirketin, hizmetini Şubat 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, başlangıçta kullanıcıların yalnızca kısa mesaj gönderip almasına olanak tanıyacak. Alıcı, mesajı SMS olarak alacak ve Bullitt’in uygulaması telefonunda mevcutsa yanıt verebilecek. Alıcılar için ücretsiz ancak Bullitt telefon sahibinin hizmet için aylık abonelik ödemesi gerekiyor.

Reading merkezli firma, bunun ne kadara mal olacağını söylemeyi reddetti. Ancak mevcut mobil tarifelerle eşit olarak katmanlarda sunulacağını ve standart bir ağ sözleşmesine ek olarak ödenebileceğini söyledi. Cihazın görüntülerini henüz yayınlamadı.

Apple’ın hizmetinin yalnızca Kuzey Amerika’da acil kullanım için olduğu söyleniyor. Ancak Bullitt, telefonunun dünya çapında başka bir sinyal olmadığında otomatik olarak uyduya geçeceğini iddia ediyor.

Bullitt’in kurucu ortağı Richard Wharton, “Elimizde şubat ayında piyasaya sürülen, uydu aracılığıyla küresel kapsama ile iki yönlü mesajlaşma yapabilen bir akıllı telefon var. Öne çıkmayı başardığımızı umuyorum.” dedi.

İçindekiler Uydular ve mobil kapsama alanları

Uydular ve mobil kapsama alanları

Musk, şu anda platformunu kullanan telefonların bir uyduya bağlanmak için 30 dakikaya kadar beklemesi gerekebileceğini söylüyor. Ancak Wharton, adını vermeyi reddettiği iki küresel uydu ağıyla yapılan anlaşmalar sayesinde beklemenin birkaç saniyeden fazla olmayacağına inandığını söyledi.

Bir Asyalı üretici ile son 18 ay içinde geliştirilen bir yonga seti gerektirdiğini söyleyen Wharton, pil tüketimi için de telefonun diğer sinyallerin yokluğunda yalnızca uyduları arayarak en aza indirileceğini de sözlerine ekledi.

Mobil kapsama alanının yetersiz olduğu veya hiç olmadığı sözde “noktalar” tüm dünyada, özellikle kırsal alanlarda mevcut. Wharton, “Bir ülkenin %100 coğrafyasına hücresel kapsama sağlamanın zorlukları olduğu için ağ operatörleri ile çalışmak istiyoruz, bu yüzden sunduğumuz şey telefon çekmeyen noktaların olmadığı bir kapsama alanıdır.” dedi.

PP Foresight teknoloji analisti Paolo Pescatore, “Uydu, bağlantıda bir sonraki ve son sınır olmaya devam ediyor. Sağlayıcıların son kilometrede uydu kullanma konusunda ciddileşmeye başladığını görmek cesaret verici. Nihayetinde güvenilir ve sağlam bağlantı, tüm kullanıcılar arasında hala çok aranıyor.” dedi.