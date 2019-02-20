Dünya çapında oyuncu şirketi olma vizyonuyla Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group’un CEO’su Alpay Alptekin oldu. Pazarlama sektöründe mobil teknolojiler, yeni nesil pazarlama alanında pek çok başarılı çalışmada Alptekin’in imzası bulunuyor.

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Alpay Alptekin kimdir?

1972 yılında İstanbul’da doğan Alpay Alptekin, orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Procter&Gamble’da kariyerine başlayan Alptekin, Prima, Ariel, Alo, Ace, Mintax, Bonux, Pantene, Head&Shoulders, Blendax, Rejoice ve Koleston markalarında sorumluluk aldı. Alptekin, bu görevlerine ek olarak 104 ülkenin içinde bulunduğu Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Kafkas Bölgeleri’nde de pazarlamada üst düzey görevler üstlendi.

2010 yılında Turkcell’de Pazarlama İletişiminden Sorumlu Bölüm Başkanı oldu. “Hayat Paylaşınca Güzel”, “Turkcell 4 Çeker”, “Birlikte Her gün Daha İyiye” gibi lansmanların altına imza atan Alptekin, Turkcell markasının Türkiye’nin en sevilen markalarından ve en beğenilen şirketlerinden birisi olması konusunda ekibiyle birlikte katkılarda bulundu.

2015 yılında Alpay Alptekin&Partners’ı kuran Alptekin Türkiye’nin önde gelen reklam verenlerine Pazarlama Stratejileri, Dijital Pazarlama, Mobil Teknolojiler, big data ve diğer yeni nesil pazarlama teknolojileri konularında danışmanlık yaptı.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşu sırasında İcradan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenen Alpay Alptekin, daha sonra Fikiron Bilişim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yaptı ve Fikiron’un Big Data, Yapay Zeka, Dijital Transformasyon ve Digital Content alanlarındaki yatırımlarını yönetti. Ekotürk Ekonomi Kanalı’nda “Vizyon 2023” programını sunan ve sektöre ilişkin analizlerde bulunan, ayrıca Sabancı Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Programı’nda dersler veren Alpay Alptekin, evli ve 1 çocuk babasıdır.