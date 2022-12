Ekim ayında tanıtılan Infinix Zero Ultra, yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek. Bu keşif, akıllı telefonun Hindistan lansmanını tanıtmak için web sitesinde bir promosyon sayfası oluşturan Hint çevrimiçi perakende şirketi Flipkart’tan geliyor.

Infinix Zero Ultra’nın en önemli özelliklerinden biri şarj hızı. Akıllı telefon, 180W kablolu hızlı şarjı destekliyor. 8C hücreli 4.500 mAh pilin kutunun içinden ücretsiz olarak verilen GaN şarj cihazıyla 12 dakikada 0’dan 100’e çıktığı iddia ediliyor.

Infinix Zero Ultra’nın bir diğer öne çıkan özelliği ise arkadaki OIS ile birlikte gelen 200MP birincil kamera. Bu ana kameraya 13MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için 32MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor. Cihaz, altında parmak izi okuyucu bulunan 6,8 inç büyüklükte FHD+ 120 hz kavisli AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Infinix Zero Ultra, MediaTek Dimensity 920 yonga seti tarafından desteklenmekte. Bu yonga setine yerleşik 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı XOS 12 ile çıkıyor. Infinix Zero Ultra Coslight Silver ve Genesis Noir renklerinde duyuruldu. Infinix’in Hindistan’a her iki rengi mi yoksa sadece bir rengi mi getireceği henüz belli değil.