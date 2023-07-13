Infinix NOTE 30, JBL kalitesi ile sunulan yüksek çözünürlüklü iki hoparlörü sayesinde sinema kalitesinde bir ses deneyimi sunuyor.

Infinix, NOTE 30 modelinde yazılım sistemini optimize etmek için Harman’ın efsanevi ses ve teknoloji markası JBL ile işbirliği yaptı. Yüksek çözünürlüklü sürücüler ile kullanıcılara profesyonel bir ses deneyimi sağlanırken markanın 75 yıllık akustik kalite, uzmanlık ve yükseltilmiş ses kalitesi, kullanıcıların beklentilerini aşacak bir performans ortaya çıkardı. JBL’nin yüksek kaliteli ve aslına sadık ses reprodüksiyonu, zengin bas ve dengeli orta tonları garanti etmek üzere ayarlandı.

JBL tarafından tasarlanan ve mükemmelleştirilen gelişmiş ses işlemeyi bir araya getiren Sound by JBL özellikli yeni NOTE modeli, kullanıcıların özellikle müzik dinlerken, oyun oynarken ya da video izlerken tükettikleri içeriğin keyfine varacakları bir ses kalitesi sunuyor. Bu teknolojik atılım, hem Infinix’in hem de JBL’in üstün ses kalitesine sahip yenilikçi ürünler sağlama taahhüdünü ortaya koyuyor.

Geniş ekranında yüksek yenileme ve tazeleme hızı sunan Infinix NOTE 30, ekran performansı ile profesyonel düzeyli oyuncuların bile ihtiyaç duyacağı performans ve kaliteyi sağlıyor. Cihazın aynı zamanda sahip olduğu gelişmiş şarj özellikleri sayesinde uzun saatler oyun oynandığında bile ısınma yaşanmıyor.

Alışılmış şarj teknolojilerinin dışına çıkan Infinix Ar-Ge ekibi, NOTE serisi için tüm batarya ve şarj teknolojilerini yeniden tasarladı. Yeni kurgulanan ‘All round fast charge’ teknolojisi sayesinde cihaz, pek çok farklı şarj ve batarya teknolojisini bir araya getirerek hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler sunuyor. Cihazın 5000 mAh büyüklüğündeki batarya etrafında şekillenen teknolojilerden birisi de ters şarj özelliği sayesinde başka telefon veya cihazları şarj edebilme yetisi. 30 dakikada %75 şarja ulaşan telefon, sadece 5 dakikalık şarj ile 5.5 saat konuşma süresi sunuyor.

Gününü enerji verimliliği ve yüksek performans için 6nm teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan Infinix NOTE 30, Mavi ve Siyah renk seçenekleri ile tüm yetkili teknoloji marketlerden satın alınabilir.