Geçtiğimiz hafta Infinix Hot 30 5G, Hindistan pazarında satışa sunulmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Infınix, yeni ekonomik akıllı telefonunu küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Çözünürlük tarafında Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran 580 nite kadar da bir parlaklık sunuyor. Akıllı telefonun ekranında IPS LCD bir panel kullanılıyor.

Infinix Hot 30 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 6020 yonga setine sahip bu yonga setine iki farklı RAM ve depolama seçeneği eşlik ediyor:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama (152 dolar)

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama (165 dolar)

MediaTek Dimensity 6020 yonga seti gücünü 18W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise ikili bir kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya bir adet AI lens eşlik ediyor. Akıllı telefonun bir de dörtlü LED flaş ünitesi bulunuyor. Infinix Hot 30 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.

Akıllı telefon halihazırda Hindistan pazarında satışta. İlerleyen günlerde ise diğer pazarlarda satışa sunulacak. Siz Infinix Hot 30 5G hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.