Infinix, GT 10 Pro serisini yani Infinix GT 10 Pro ve GT 10 Pro+ modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonların canlı görüntüleri nihayet ortaya çıktı. Infinix GT 10 Pro+, arkasında Nothing Phone’un Glif tarzı LED ışıklarını taşıyor.

Nothing’in kurucu ortağı Carl Pei, tasarım teaser’ına yanıt olarak avukatları hazırlamanın zamanının geldiğini tweetledi. Glifin patenti hakkında sorulan bir soruya, “yeniliklerimizi korumalıyız” yanıtını verdi.

Sızdırılan Infinix GT 10 Pro görüntüsü, telefonun FHD+ ekran, Dimensity 1300 SoC, 8GB RAM ve ek 8GB sanal RAM, 108MP ana kamera ile üçlü arka kamera kurulumu, 32MP ön kamera ve 5000mAh batarya özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor.

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Infinix GT 10 Pro+’nın canlı görüntüsü ise FHD+ ekran, Dimensity 8050 SoC, 8GB RAM ve ek 8GB sanal RAM, 108MP ana kamera ile üçlü arka kamera kurulumu, 32MP ön kamera ve 5000mAh batarya özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor.

Daha önce sızdırılan GT 10 Pro’nun teknik özellikleri sonuçta doğru olmayabilir. Ancak, bu telefonların 120Hz AMOLED ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Ancak, bunların 260W All-Round FastCharge teknolojisi ile gelip gelmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

Standart GT 10 Pro tasarımına kıyasla, GT 10 Pro+ modeli, turuncu vurguları olan, LED ışıklarla donatılmış şeffaf bir cam arka yüzeye sahip. Bu, aynı zamanda bir tür şarj göstergesi gibi görünüyor. Telefonun, oyun merkezli bir telefon olacağı ve siyah beyaz renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

Infinix GT 10 Pro’nun Ağustos ayında küresel çapta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni cihazlarla ilgili daha fazla bilgi almak için beklememiz gerekiyor.