Nothing cephesi 11 Temmuz’da en yen telefonu Nothing Phone (2) modelini duyurdu. Nothing’in internet sitesi üzerinden sayılı bazı pazarlarda satışa sunulan cihaz, daha kullanıcıların eline geçemeden ilk güncellemesini aldı. Bu ne hız Nothing?!

Nothing Güncellemeler Konusunda Elini Çabuk Tutuyor!

Bu daha ilk güncelleme olduğu için çok fazla yenilik olması beklenmiyordu. Ancak güncellemenin değişiklik günlüğü aksini gösteriyor. Beklediğimizden biraz daha uzun olan güncelleme değişiklik günlüğüne göre, bu sürüm birkaç iyileştirmenin yanı sıra çok sayıda yeni özellik ekliyor.

Değişiklik günlüğünde öne çıkan noktalar şunlar:

Glyph Composer artık Play Store’da mevcut ve “kendi Glyph zil seslerinizi oluşturmanıza ve kaydetmenize” olanak tanıyor.

Widget’lar Kilit Ekranına ve hatta Her Zaman Açık Ekran’a eklenebiliyor.

Artık Hızlı Ayarlar geçişlerini Ana Ekranınızda veya Kilit Ekranınızda geleneksel widget’lar şeklinde ayarlayabilirsiniz.

Portre modu artık 2x yakınlaştırmayı destekliyor.

4x ve 10x zoom arasında çekim yaparken fotoğraf netliği optimize edildi.

Bahsettiğimiz gibi, sadece 105MB boyutundaki bir güncellemede şaşırtıcı sayıda değişiklik var. Bu kadar çok ekleme ve iyileştirme ile güncellemenin daha büyük olacağını düşünebilirsiniz, ancak durum öyle değil. Bu kadar fazla değişiklik için 105MB yüksek bir boyut değil.

Nothing’in sorunları gidermek ve yeni özellikler eklemek için şimdiden bir güncelleme yayınladığını görmek heyecan verici. Bunun gelecekte de devam etmesini umuyoruz. Android 14’ün yakında yayınlanacağı düşünüldüğünde, Nothing’in bu sürüme geçiş yapması da an meselesi olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing güncelleme konusunda diğer Android üreticilerine ders verir durumda mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!