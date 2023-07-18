RAM kapasitesinde yeni bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Günümüzde 8GB RAM’in endüstri standardı olmasının üzerinden çok zaman geçmişken, 16 GB RAM bile artık düşük kalite olarak kabul ediliyor. OPlus grubunun (Oppo, OnePlus ve Realme) yakında 24 GB RAM’e kadar telefon çıkaracağı iddia ediliyordu. Ancak, Red Magic 8S Pro bu denli yüksek RAM’e sahip ilk telefon oldu. Şimdiyse Infinix, yaklaşmakta olan modeli Infinix GT 10 Pro’ya 26 GB RAM ekleyerek rekabette bir adım öne çıkmayı planlıyor.

Infinix GT 10 Pro’nun 26 GB RAM’e sahip olacağına dair iddialar, Paras Guglani’nin bir tweeti ile ortaya çıktı. Eğer doğruysa, bu cihaz Hindistan’ın bu kadar yüksek RAM’e sahip ilk akıllı telefonu olacak. Guglani, bu akıllı telefonun önümüzdeki iki ay içinde Hindistan’da piyasaya sürüleceğini, ardından Ağustos ayında küresel lansmanın yapılacağını duyurdu.

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Infinix GT 10 Pro, şirketin yeni oyun serisi olan GT serisinin bir parçası olacak. Aynı seri içinde yer alan ve Hindistan’da satışa sunulmayacağı belirtilen GT 10 Pro Plus’ı da bulunuyor. Pro modelinin MediaTek Dimensity 8050 yonga setinden güç alacağı belirtildi.

Guglani’ye göre, bu telefon 260W şarjı destekleyen özellikle büyük bir 7.000mAh pil ömrüne sahip olacak. Bu da onu bir oyun telefonu olarak konumlandırıyor. Ayrıca 160W şarj varyantına da sahip olacak. Infinix GT 10 Pro’nun 120Hz AMOLED ekran ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı belirtildi. Bu üçlü kurulumda 100 megapiksellik birincil kamera ve iki 8 megapiksellik kamera bulunacak.

Bu, RAM kapasitesi açısından yeni bir dönüm noktası olabilir ve akıllı telefon sektöründe büyük bir etki yaratabilir. Her zaman olduğu gibi, tüm bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmasını beklemekte fayda var.