IMEI kayıt ücreti 1500 TL oldu

IMEI kayıt ücreti zamlandı. Yurtdışından getirilen telefonlar için yapılan kayıt işlemi, geçtiğimiz dönemde önce 170 TL’den 500 TL’ye daha sonra da Haziran 2019 itibarıyla 618 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bu ücret 1500 TL’ye çıktı.

IMEI kayıt ücreti artık 1500 TL

Kullanıcıların yurtdışından satın aldıkları akıllı telefonları yurt içinde kullanılabilmeleri için gerçekleştirdikleri kayıt ücreti, bugünden itibaren 1500 TL olarak belirlendi.