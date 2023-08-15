Ülkemizde “Yok artık!” dediğimiz ne varsa yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bugün de o günlerden biri. ‘İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyoruz‘ sloganıyla yola çıkan ‘İslami kart Tayyab’ hizmete başladı. İlk İslami finans kartı olan ‘Tayyab’, ülkemizde kullanıma sunuldu. Bunu da başkasına kaptırmadık!

Türkiye’de İlk İslami Finans Kartı ‘Tayyab’ Hizmete Girdi!

Tayyab, bir mobil uygulama üzerinden işleyen ve ilk İslami finans kartı olarak dikkat çekiyor. Kartın internet sitesinde yer alan ifadelere göre, kart sahipleri İslami ihtiyaçlarını bu kart üzerinden kolaylıkla karşılayabilecekler. Bu özelliği ile Tayyab, finansal işlemleri İslami değerlere uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yeni kart, Tayyab’ın internet sitesinde “Tayyab, ön ödemeli dijital/fiziksel kartlar sunan modern ve etik çözümler sağlayan bir kart hizmetidir. Hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği bu kart, ödemelerinizi kolayca yapmanıza olanak tanıyor.” ifadeleriyle açıklanıyor.

Kartın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise harcamaların helal mi yoksa haram mı olduğunu belirlemeye yönelik. Kart sahipleri, yaptıkları yatırımların ve harcamaların İslami açıdan nasıl değerlendirildiğini öğrenebilecekler. Bu özellik, kart sahiplerinin finansal işlemlerini İslami kurallara uygun bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

İslami kart Tayyab’ın hizmete girmesi, finansal işlemlerin İslami prensiplere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak, bu alandaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bu gelişme, Türkiye’deki finansal teknoloji alanında yeni bir dönemi işaret ediyor. Bizler de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce “Tayyab” neyi amaçlıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!