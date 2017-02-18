İklim Değişikliği Üzerine Çalışacak Süper Bilgisayar Geliştirildi

Amerika’nın yıllık kömürünün %40’ını tek başına üreten Wyoming eyaletinde iklim değişikliği üzerine çalışacak süper bilgisayar geliştirildi.

Cheyenne adı verilen bu süper bilgisayar iklim değişikliği üzerine çalışarak daha verimli enerji kullanımı için fikir verecek. 30 milyon dolarlık maliyetiyle Cheyenne şu anda dünyanın en hızlı 20. bilgisayarı konumunda.

Cheyenne hava durumunun nasıl olduğunu incelereyek aylar hatta yıllar sonrasının hava durumuna dair öngörüde bulunacak. Daha iyi öngrüler ile beraber Cheyenne iklim değişikliğini de daha iyi tahmin edebilecek. National Center for Atmospheric Research bünyesinde kurulan Cheyenne hem çiftçilere hem de toptancılara yardımcı olacak.

Cheyenne’in kömürün merkezi gibi bir yerde böylesi önemli bir misyon yüklenmiş olması gereçkten önemli. Belediye Başkanı Matt Mead, Obama’nın başkanlığı döneminde kabul edilen karbon emisyonunun sınırlanmasına yönelik kanunun kaldırılması için davacı. Bu yüzden Cheyenne’e yüklenen misyon bir kat daha artıyor.