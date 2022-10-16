Prime Early Access satışı olarak adlandırılan 48 saatlik etkinlik çarşamba gününe kadar sürdü. Amazon için etkinlik, Prime abonelik programının üyelerinin, şirketin temmuz ayındaki ana Prime Day satışından sonra aynı yıl içinde iki büyük indirim etkinliğine nasıl tepki vereceğini test etti.

Perşembe günü Amazon, on milyonlarca Prime üyesinin üçüncü taraf satıcılardan 100 milyondan fazla ürün sipariş ettiğini söyledi. Satış rakamları gibi sonuçlar hakkında çok az şey açıkladı.

Ancak üçüncü taraf analistlerin verilerine göre, Amazon’un temmuz ayındaki satış etkinliğine kıyasla ikinci Prime Day’in alışveriş yapanlarla nasıl geçtiğine dair daha derin bir bakış sunmakta.

Bank of America analistleri, bu haftaki etkinlikteki satışların temmuz ayındaki Prime Day’e kıyasla “daha hafif” göründüğünü söyledi. Amazon’un Prime Early Access Sale’den temmuz ayında 7,5 milyar dolara karşılık 5,7 milyar dolar gelir getirdiğini tahmin ediyorlar.

Ticaret veri şirketi Klover, daha yavaş harcama ve hacim gözlemlediğini ve temmuz etkinliği ile ekim etkinliği arasında işlem sıklığının %30 düştüğünü belirtti.

Pazar araştırması firması Numerator’a göre Prime Early Access İndirimi sırasında sipariş başına ortalama harcama Prime Day’deki 60,29 dolardan 46,68 dolara düştü. Bu arada, çoğu kategori temmuz satışlarına göre satışlarda düşüş gördü. Ancak stisnalar arasında oyuncaklar; bebek eşyaları; ve kitaplar, video ve diğer medya ürünleri oldu.

Herkes Amazon satışının bir fiyasko olduğuna ikna olmuş değil. Marketplace Pulse kurucusu Juozas Kaziukenas, 48 saatlik etkinlik Prime Day satışlarını geçememiş olsa bile, Amazon’un salı ve çarşamba günleri normal bir güne göre daha fazla satış gördüğünü söyledi. Kaziukenas, “Bence Amazon’un yapmaya çalıştığı şey için iyi oldu. Bu da depolarındaki ürün miktarını azaltmaktı.” dedi.

Amazon, Walmart, Target ve diğer birçok büyük perakendeci, pandemi sonrasında bir stok bolluğu ile boğuşuyor. Şirketler artık istenmeyen envanteri temizlemeye yardımcı olacağı umuduyla tatil satışlarını her zamankinden daha erken başlatmayı tercih ediyor. Bu zorluklar, daha fazla markayı satış sırasında promosyon yapmaya itmiş olabilir. Örneğin, stok fazlası ile boğuşan Peloton, en çok satan ürünlerden biriydi.

Amazon, yavaşlayan gelir artışı ve muhtemelen cansız bir tatil alışveriş sezonu olmasıyla karşı karşıya kaldığı için satışlarda daha iyi olmak istiyor olabilir. Adobe’ye göre, tatil sezonu boyunca çevrimiçi harcamaları %2,5 artacak. Bu da firmanın 2015’te rakamı izlemeye başlamasından bu yana en yavaş büyümeyi işaret ediyor.

Kaziukenas, Prime Early Access satışı gibi indirim etkinliklerinin satışları artırmanın nispeten düşük maliyetli bir yolu olduğunu söyledi. Kaziukenas, “Tek maliyet, satıcılardan veya markalardan gelen indirimdir. Gerçek olayı ortaya koymak açısından, onlar için ucuz bir şey. İsterlerse bunu her ay yapabilirler.” dedi.