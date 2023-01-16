Cupertinolu teknoloji devi Apple, iPhone 14 serisi ile yeni bir özelliği hayatımıza kazandırmıştı. Ancak iPhone 14 trafik kaza algılama özelliği ile geldikten sonra birçok tartışmaya da ev sahipliği yapmıştı. Apple sözcüsü yakın tarihli bir röportajda, şirketin yanlış uyarı sorununu çözmek için iPhone 14’teki araba kazası uyarı sisteminin çalışması ve acil çağrı merkezlerinden yeni akıllı saatler hakkında geri bildirim topladığını söyledi.

Ancak aynı zamanda Apple sözcüsü, araba kazası izleme işlevinin yanlış çalışmasıyla ilgili daha fazla yorumu reddetti ve ayrıca herhangi bir ek bilgi vermedi. Bilmeyenleriniz için ABD, Minnesota, Cook County şerifi Pat Eliasen’e göre, 2022’de sevk merkezi 700’den fazla yanlış çağrı aldı. Hepsi yeni araba kazası izleme özelliği kullanılarak Apple mobil cihazları tarafından gönderildi.

Daha önce, Kanada Arama Kurtarma Gönüllüleri Birliği Kıdemli Müdürü Dwight Johim de iPhone 14’teki kaza tespit fonksiyonunun genellikle yanlış çalıştığını, bu nedenle helikopterlerin gereksiz uçuşlar yaptığını söylemişti.

Apple’ın hayati önem taşıyan ve kolluk kuvvetlerini harakete geçirecek olan özelliğinin düzgün çalışmaması büyük sorun. Bu yüzden Apple yakın zamanda güncelleme yayınlayabilir. Şu sıralar testleri devam eden iOS 16.3 güncellemesi muhtemelen Ocak sonu en geç Şubat başı bizlerle birlikte olacak. Bu güncelleme ile Apple’ın kara algılama özelliğini de düzeltmesi bekleniyor.

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Telefondaki sensörleri kullanarak trafik kazasını algılayan iPhone 14, güncellemeden sonra daha stabil çalışacak gibi görünüyor. Bakalım bu sorunu çözülürken başka bir sorun ortaya çıkacak mı?