İkinci el araç satışlarına vergi yolda

Hükümet, ikinci el araç satışlarından binde 5 oranın vergi almak için harekete geçti. Hazırlanan yasa taslağının yakında TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşması bekleniliyor.

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2020 yılında sıfır otomobil fiyatları akıl almaz şekilde sürekli olarak arttı. Bunun temel nedeni olarak ise pandemi sebebi ile artan üretim maliyetleri ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar olarak gösterebiliriz. Buna göre araba satın almak isteyen kişiler, ikinci el araçlara yönünü çevirdi. Bu talep patlaması da ikinci el araç piyasasının kabul edilemez noktalara gelmesine sebep oldu.

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin’in haberine göre; büyüyen bütçe açığına çözüm bulmak için yeni kaynak arayışlarına giren hükümet, çareyi ikinci el araç satışlarında buldu.

Hazırlanan yasa taslağına göre, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacak. 2020’de 6 milyon adet civarında ikinci el araç satıldığı düşünüldüğünde, milyarlarca liralık vergi toplanacak.

Meclis’te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması oldukça muhtemel. Hazırlanan taslakta, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında; tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildi.

Son olarak hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen; “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.

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