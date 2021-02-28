Genel
İkinci el araç satışlarına vergi yolda
Hükümet, ikinci el araç satışlarından binde 5 oranın vergi almak için harekete geçti. Hazırlanan yasa taslağının yakında TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşması bekleniliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei’den Sevgililer Günü Jesti! Watch GT 2 veya FreeBuds
2020 yılında sıfır otomobil fiyatları akıl almaz şekilde sürekli olarak arttı. Bunun temel nedeni olarak ise pandemi sebebi ile artan üretim maliyetleri ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar olarak gösterebiliriz. Buna göre araba satın almak isteyen kişiler, ikinci el araçlara yönünü çevirdi. Bu talep patlaması da ikinci el araç piyasasının kabul edilemez noktalara gelmesine sebep oldu.
Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin’in haberine göre; büyüyen bütçe açığına çözüm bulmak için yeni kaynak arayışlarına giren hükümet, çareyi ikinci el araç satışlarında buldu.
Hazırlanan yasa taslağına göre, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacak. 2020’de 6 milyon adet civarında ikinci el araç satıldığı düşünüldüğünde, milyarlarca liralık vergi toplanacak.
Meclis’te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması oldukça muhtemel. Hazırlanan taslakta, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında; tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildi.
Son olarak hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen; “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Yeni Valorant Ajanı Astra İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı!
Riot Games yeni Valorant ajanı Astra için tanıtım videosu paylaştı. İşte muhteşem yeteneklere sahip Astra hakkında tüm bilinenler.
Riot Games, Valorant’ın yeni ajanını bir yeni bir video ile tanıttı. Valorant’ın yeni ajanı Astra, ilginç yetenekleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Göz korkutucu yeteneklere sahip olan Astra, 2 Mart’ta Valorant’ta göreve başlayacak. Riot Games bugün yayınladığı bir video ile Astra‘yı resmi olarak tanıttı. Şimdi gelin Valorant’ın yeni ajanı Astra’nın yeteneklerine yakından bakalım.
İlginizi Çekebilir: Yeni Honor Modelleri Hakkında Sızıntılar Paylaşıldı!
She’s already got it all planned out. Harness the cosmos and control the fight as Astra, the newest Agent in VALORANT. pic.twitter.com/1vTKh25atc
— VALORANT (@PlayVALORANT) February 27, 2021
Ajan Astra’nın göz kamaştıran yetenekleri!
Valorant‘ın yeni ajanı Astra birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Astra yerçekimi kuyusu, nova nabız, bulutsu / duman , dağıt ve astral form / kozmik bölünme gibi birçok yetenek ile karşımıza çıkıyor. Bu özelliklerin ilki olan yerçekimi kuyusu bölgedeki oyuncuları bir merkeze doğru çekiyor ve onları bu merkezde sıkıştırıyor.
Astra’nın ikinci yeteneği olan Nova Nabız kısa sürede şarj olabiliyor. Asıl amacı ise bölgedeki tüm oyunculara sarsıntı ile saldırmak. Bulutsu veya duman olarak adlandırılan bir diğer yetenek ise isminden de anlaşıldığı gibi Astra‘yı bir dumana çeviriyor. Bu sayede gizlice düşmanlarınıza saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Son olarak Astra karakterinin en ciddi özelliği ise Kozmik Bölünme‘den bahsedelim. Kozmik bölünme ile haritayı baştan sonra ikiye bölen Astra, bu bölünme ile mermi ve ses yalıtımı sağlıyor. Bu sayede bomba bölgesini korumak artık daha kolay.
Yeni Valorant ajanı Astra 2 Mart tarihinde oyunda olacak. Astra göz kamaştıran özellikleri ile tüm oyuncuların göz bebeği olacak. Bakalım Astra, Valorant‘taki dengeleri nasıl değiştirecek.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Yeni Honor Modelleri Hakkında Sızıntılar Paylaşıldı!
Digital Chat Station, Honor’un 2021’de hangi modelleri tanıtacağını sızdırdı. İşte yeni Honor modelleri ve cihazlar hakkında bilinen tüm detaylar.
Honor yeni modelleri ile 2021 yılında gözler önüne çıkmayı amaçlıyor. Bu yıl hangi modeller üzerinde çalıştığını, hangi modelleri tanıtacağını şimdilik gizli tutan Honor, bilgilerini o kadar da gizli tutamıyor. Çünkü yeni Honor akıllı telefonları ile ilgili yeni sızıntılar mevcut.
Yeni paylaşılan sızıntılarda Honor’un 2021 yılında hangi modeller üzerinde çalıştığına dair bilgiler mevcut. Digital Chat Station tarafından gelen sızıntılarda Honor’un yeni modelleri hakkında bazı ipuçları mevcut. Gelin Honor 2021 yılında neler sunacak göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Oppo Find X3 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Kesinleşti!
Digital Chat Station yaptığı paylaşımda Honor‘un yakında yeni orta ve giriş seviyesi telefonları ile karşımıza çıkacağını söyledi. Yeni modellerin hangi seriye ait olduğu bilinmiyor. Ancak cihazların Honor 11, 11X ve 9A modellerinin türevleri olduğu düşünülüyor.
Öte yandan Honor’un yeni amiral gemisi modeli ile ilgili bilgiler de mevcut. Honor, Honor 40 adıyla piyasaya sürülmesi beklenilen yeni amiral gemisi modelini Mayıs veya Haziran ayında tanıtacak. Ek olarak Honor‘un bu modelde yeni bir işlemci kullandığı da biliniyor. Tabi bu işlemciye dair ilk bilgilerin de Mayıs veya Haziran ayında gelmesi bekleniliyor.
Honor 2021’de katlanabilir telefonunu tanıtacak!
Honor katlanabilir telefon modeli ile ilgili soruları da 2021’de yanıtlayacak. Katlanabilir telefon piyasasına giriş yapması beklenilen Honor, bu yıl pazara giriş yapıyor diyebiliriz. Honor Magic adlı bir katanabilir telefon ile gelecek olan Honor dikkatleri üzerine çekecek.
Son olarak Honor, yeni modelleri arasına bir tableti de ekleyecek. Bu tablet hakkında ise hiçbir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla tabletin ismi veya segmenti hakkında şimdilik bir bilgi yok. Bakalım yeni Honor cihazları ne kadar ilgi çekecek.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Galaxy A8 Üçüncü Yılını Tamamlarken Yeni Bir Güncelleme Aldı
Cihazlara 4 yıl güncelleme desteği vereceğini açıklayan Samsung, ilk icraatini Galaxy A8 modelinde gerçekleştirdi! Yeni güncelleme yayında!
İlginizi çekebilir: Redmi K30 5G Şubat 2021 Güvenlik Yamasını Aldı
Bundan birkaç yıl öncesinde, 2017 yılının Aralık ayında tanıtılan Galaxy A8 yeni güvenlik güncellemesine kavuştu. Döneminin orta segment modellerinden olan telefon, 2018 yılın Ocak ayında resmi olarak satışa sunulmuştu. Ülkemizde de ilgi gören modelin Android 7.1.1 ile gelmesi ve hala güvenlik yaması alması oldukça mutlu edici.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde birçok cihazına 4 yıl güvenlik güncellemesi sunacağını açıklayan Samsung, ilk icraatini Galaxy A8 modelinde gösterdi. A530FXXSICUC1 sürüm numarasına sahip olan güncelleme 2018’lik eski toprağa sunulurken, 350 MB’lık bir boyuttan söz ediliyor.
Ek olarak güncelleme ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri‘ni kapsıyor. Paketin cihaza kazandırdığı güvenlik seviyesi ise Mart 2021.
Samsung Galaxy A8 Özellikleri
Güncellemenin dışında A8 5.6 inç büyüklüğünde 1080×2220 piksel FHD+ çözünürlükte Super AMOLED ekrana sahip. Gücünü Exynos 7885‘den alan telefon GPU cephesinde Mali-G71‘i kullanıcıya sunmakta. 14nm üretim sürecine sahip olan set Snapdragon 6xx rakibi. Bunun dışında 4GB RAM ve 32GB/64GB depolamanın Galaxy A8 modelinde yer aldığını atlamayalım.
Arka tarafta 16MP tekli, önde ise 16MP + 8MP çift kamera yer almakta. Bunun dışında cihazda 18W hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil boy göstermekte. IP68 sertifikası ise tuz biber misali…
Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 1 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
İkinci el araç satışlarına vergi yolda
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Playstation Network kesintisi bazı oyunları etkiliyor
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
Yeni Valorant Ajanı Astra İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı!
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
EN UCUZ 25 İNÇ 165 HZ MONİTÖR! | TUF Gaming VG259QR
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
EN UCUZ 25 İNÇ 165 HZ MONİTÖR! | TUF Gaming VG259QR
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.