Basın Bülteni
Huawei’den Sevgililer Günü Jesti! Watch GT 2 ve FreeBuds
Huawei, bu yıl sevdiklerinize ideal bir hediye bulmanız için bir Sevgililer Günü teklifi hazırladı. Özellikle Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei FreeBuds Pro ve Watch Fit için yüzde 10’a varan indirimle geliyor. 10 – 14 Şubat tarihleri arasında Huawei Online Mağaza’yı ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca Sevgililer Günü hediyesi seçin.
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10.000 adım Watch GT 2 Pro ile!
Huawei Watch GT 2 Pro ile uzun mesafelerde yürümek ve eğitim daha kolay oluyor. Özellikle gelişmiş spor izleme teknolojisine sahip saat, verileri paylaşmanıza olanak tanıyarak yüksek motivasyon seviyesini koruyor. Ayrıca akıllı saat, gün boyunca uyku kalitesi, kan doygunluğu ve stres seviyesi dahil olmak üzere sağlık durumunuzu izler. . Özellikle Sevgililer Günü için, Huawei aşktan ilham alan Watch Face’i sundu.
FreeBuds Pro ile dinleyin!
HUAWEI FreeBuds Pro’yu değer verdiğiniz kişiye hediye etmek seçeneklerin en iyi arasında yer alıyor. Kulak içi yerleşimi ve ses kalitesi ile müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayacak. Ayrıca kulaklığa karmaşık bir bas tüpü yerleştirilmiş.. FreeBuds Pro ile 40db gürültü iptali sayesinde en sevdiğiniz şarkıları dikkatiniz dağılmadan dinleyebilirsiniz.
Tüm bu hediye seçenekleri için HUAWEI Online Mağazası’nı ziyaret edin.
Basın Bülteni
Adidas, ULTRABOOST 21 ile koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını araştırdı!
Covid-19’la birlikte gelen evlere kapanma sürecinde spora olan ilgi arttı. Ayrıca adidas’ın ultroboost 21 ile Türkiye’deki araştırmasına göre haftada en az 1 kere koşu yapanlar %48,2’ye yükseldi. Ayrıca bu oran koşu yapan kadınlarda da %47 seviyesine ulaştı. Ülkemizde koşu yapan kişilerin %86,4’ü Covid-19 sonrasında daha sık koştuklarını söyledi. Covid-19 sonrası koşu yapma oranı tüm yaş gruplarında azalma gösterdi. Gençlerden oluşan bu grupta koşu oranı ise 28,2%’ye yükseldi.
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Koşuyu hayatına dahil edenlerin spor motivasyonu arttı!
Adidas’ın araştırmalarına göre ev içi egzersizlerde artış sağlandı. Ayrıca en az bir spor dalını hayatına dahil etme oranı %81,3 oldu. Özellikle haftada en az bir kez egzersiz yapanların sayısı Covid-19 sonrası %6 artarak %60,7’ye yükseldi. Araştırmaya katılanların %25’i koşmanın, birçok sosyal eylemden daha enerji veren bir aktivite olduğunu belirtti. Enerji seviyelerinin düştüğünü belirten %58’lik kesim koşmuyor. Egzersizi azaltanların %71’i de hayatlarına daha az olumlu bakıyor. Özellikle bu dönemde koşanların %55,4’ü pozitif bakış açısı geliştirdi. Koşanlar pandemi başlangıcından itibaren süreci değerlendirdiklerinde %42,1’i devam ettiğini, %23,6’sı daha az, %34,3’ü daha fazla olduğunu söyledi.
ULTRABOOST 21!
ULTRABOOST 21’deki bilek hareketlerinde kendi ekseninde dönme sistemi yeniden tasarlandı. Ayrıca yeni adidas “Linear Energy Push” LEP teknolojisi sayesinde ULTRABOOST 21 daha hızlı tepki vererek ayağın ön tarafındaki bükülme sertliğinde %15 artış sağladı. Özellikle adidas’ın ekstra topuk kavisi aracılığıyla orta taban BOOST teknolojisi ile birlikte çalışarak birlikte çalışarak koşuculara her adımda enerji dönüşü ve rahatlık sağlıyor.
- BOOST: BOOST teknolojisi ile ULTRABOOST 20’den %6 daha fazla BOOST kapsülü.
- ADIDAS LEP: “Lineer Energy Push – LEP” kendi ekseninde dönme sistemi.
- PRIMEKNIT+: Saf konforu hafif performansla birleştiren daha hassas bir örgü.
Basın Bülteni
MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar Başladı!
MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar başladı! Bu sene yılbaşı hediyeleri daha çok ihtiyaca yönelik alınacak gibi gözüküyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek yılbaşı hediyelerini MediaMarkt’ta uygun fiyata bulabilirsiniz. Kampanyanın öne çıkan teklflerini sizler için derledik. Teklifler hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de geçerlidir. Yılbaşına özel fırsatlar için son gün ise 18 Aralık.
MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar kampanyasında öne çıkan ürünleri neler?
JBL Tune 125TWS
JBL markalı bir tam kablosuz kulaklık olan Tune 125TWS, bass ağırlıklı müzik dinlemeyi severler için dikkat çekici bir ürün. 32 saate varan kullanım süresi ise TWS kulaklıklar arasında bu modeli bir hayli iddialı kılıyor.
Braun 3 Serisi 300BT
Erkek bakım ürünlerinde hepsi bir arada model olarak düşünebileceğimiz Braun 3 serisi 300BT, indirimli fiyatlıyla kampanyaya dahil oldu. Erkekler için bu çok yönlü 3’ü 1 arada tıraş makinesi ve sakal şekillendirme makinesi ile tıraş etmek, düzeltmek ve düngünleştirme işlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.
Apple Watch Series 3
Apple akıllı saatlerin en çok satan modeli olan Series 3, akıllı saatlerden istenecek temel özellikleri karşılayan ve sevilen bir model konumunda. 1899 TL fiyatıyla yeni yıl hediyelerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Samsung Q70T 65″ 4K Ultra HD QLED TV
Quantum Dot teknolojili QLED ekranıyla dikkat çeken televizyon, üç taraflı çerçevesiz tasarımıyla bulunduğu alana ayrı bir şıklık katacak. Artık her yerde bulunabilen 4K içerikleri bu televizyon ile keyifle takip edebilirsiniz.
JBL Go 2 Kablosuz Hoparlör
Bluetooth hoparlör konusunda dünyada en çok satılan modellerden biri olan JBL Go 2, yeni yıl indirimleri ile kampanya kapsamında 250 TL’ye satın alabilirsiniz.
MediaMarkt Yılbaşına Özel Fırsatlar kampanyasında indirime giren tüm ürünleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Apple
Ferrari’nin CEO koltuğuna Apple transferi!
Ünlü İtalyan otomobil üreticisi Ferrari’nin, Perşembe günü kişisel nedenlerden dolayı aniden emekli olan CEO’su Louis Camilleri’nin yerini alması için Apple yöneticisine gözünü diktiği söyleniyor.
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Ferrari’nin CEO aday listesinde kimler var?
Camilleri’nin ani ayrılışı, potansiyel bir değişimle ilgili olarak endüstri içerisindeki kişiler ile medya kuruluşları arasında hızlı ve yaygın spekülasyonlara neden oldu.
İtalyan medyasına göre, tartışılan isimler arasında şu anki Apple CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Luca Maestri ve eski CDO’ları ya da Türkçe deyimiyle Dijital Dönüşüm Direktörü Jony Ive var. Maestri, 2014 yılında CFO seçilmişti. Ive ise tasarım danışmanlığı şirketi LoveFrom’u kurmak için geçtiğimiz yıl Apple’dan ayrılmıştı.
Diğer seçenekler arasında, eskiden Lamborghini’nin genel müdürü olarak görev yapmış olan Ferrari yarış takımının eski başkanı Stefano Domenicali yer alıyordu. Ancak Formula 1 cephesi, Domenicali’nin 1 Ocak’ta CEO olarak işe başlayacağı söylentilerini yalanlamıştı.
Ferrari, analistler ve yatırımcılar tarafından geleneksel bir otomotiv şirketinden ziyade lüks mal tedarikçisi olarak görülüyor.
Otomotiv ustası Luca di Montezemolo, 1991’den 2014’e kadar CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketi adeta bir rönesans havasında yönetti. İlginçtir ki, Montezemolo kurumsal strateji ve yönetim tarzlarını tartışmak için 2012’de Apple CEO’su Tim Cook ile bir araya da gelmişti. Apple’ın Ferrari ile olan bağları 2012’de markanın yönetim kuruluna katılan ve bir Ferrari hayranı olan Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’ye kadar uzanıyor.
Ferrari değerli bir başkan arayışına girerken, geçici CEO olarak İcra başkanı John Elkann’ı göreve atadığını bildirdi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu 2 isimden hangisi Ferrari’de direksiyonun başına geçecek.
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