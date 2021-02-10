Huawei’den Sevgililer Günü Jesti! Watch GT 2 ve FreeBuds

Huawei, bu yıl sevdiklerinize ideal bir hediye bulmanız için bir Sevgililer Günü teklifi hazırladı. Özellikle Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei FreeBuds Pro ve Watch Fit için yüzde 10’a varan indirimle geliyor. 10 – 14 Şubat tarihleri arasında Huawei Online Mağaza’yı ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca Sevgililer Günü hediyesi seçin.

10.000 adım Watch GT 2 Pro ile!

Huawei Watch GT 2 Pro ile uzun mesafelerde yürümek ve eğitim daha kolay oluyor. Özellikle gelişmiş spor izleme teknolojisine sahip saat, verileri paylaşmanıza olanak tanıyarak yüksek motivasyon seviyesini koruyor. Ayrıca akıllı saat, gün boyunca uyku kalitesi, kan doygunluğu ve stres seviyesi dahil olmak üzere sağlık durumunuzu izler. . Özellikle Sevgililer Günü için, Huawei aşktan ilham alan Watch Face’i sundu.

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FreeBuds Pro ile dinleyin!

HUAWEI FreeBuds Pro’yu değer verdiğiniz kişiye hediye etmek seçeneklerin en iyi arasında yer alıyor. Kulak içi yerleşimi ve ses kalitesi ile müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayacak. Ayrıca kulaklığa karmaşık bir bas tüpü yerleştirilmiş.. FreeBuds Pro ile 40db gürültü iptali sayesinde en sevdiğiniz şarkıları dikkatiniz dağılmadan dinleyebilirsiniz.

Tüm bu hediye seçenekleri için HUAWEI Online Mağazası’nı ziyaret edin.