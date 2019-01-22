İkinci “DLive Happy Hour” etkinliği ile ödüller kazanma fırsatı

DLive “Happy Hour” etkinliği ile bir kez daha harika ödüller kazanma şansı sunuyor. 26 Ocak Cumartesi günü platform üzerinden yürütülecek “DLive Happy Hour” etkinliği 19:00-24:00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliğe katılacak kullanıcılar ve izleyiciler, birbirinden özel sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.

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Kullanıcılar izleyiciler ile bir araya gelecek!

İnternet üzerinden canlı yayın ve video platformu olarak faaliyet gösteren Kaliforniya merkezli DLive, 26 Ocak Cumartesi günü saat 19:00’da özel birçok yayında kullanıcıları ve izleyicileri ile bir araya geliyor. “Happy Hour” etkinliğinin ilkini 2018’e veda ederken gerçekleştiren DLive, ikinci “Happy Hour” etkinliği ile de 2019’a “merhaba” diyecek.

Etkinlik süresince 3 turnuva gerçekleşecek olan “Happy Hour” da yayıncılar ve izleyiciler büyük ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Etkinlik duyurusunu sosyal medya hesaplarında paylaşanlar da çekilişlere katılmak için biletler alabilecekler. Etkinliğe katılmak isteyenlerin buradan kayıt olması yeterli olacak.

DLive Happy Hour’da Verilecek Ödüller