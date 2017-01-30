Ikea’nın Açık Kaynaklı Mobilya Serisi Önümüzdeki Yıl Piyasaya Çıkıyor

Ikea’nın ürünleri uzun zamandır bir çok müşteri tarafından farklı şekilde bir araya getirerek amacının dışında kullanılıyor.

Bir çok müşteri Ikea’dan aldığı kahve sehpasını kalorifer peteği koruyucusu, çekmeceyi alet çantası haline getirip kullanıyor. Hatta bunun için detaylı yapımlar anlatan bir site dahi var. Ünlü mobilya şirketi müşterilerinin bu hareketini keşfetti ve onlara yönelik bir proje geliştirdi.

Bu mobilya modcuları için şirket açık kaynaklı bir mobilya projesi geliştirdi. Delaktig isimli projenin anlamı bir şeylerin parçası olmak. Delaktig ürünleri 2018 yılının başında satışa çıkacak. Ürünler 399-899 dolar arasında bir fiyattan satılacak ve tıpkı diğer ürünler gibi yassı olarak paketlenecek.

Basit mobilya parçaları ve bağlantı ürünleri içerecek olan pakette ahşam ve %40 geri dönüştürülmüş alüminyumdan parçalar kullanılacak. Bu ürünlere Ikea tarafından ya da üçüncü parti geliştiriciler tarafından başka parçalar eklenebilecek. Bir çok firma zaten şirketin ürünlerine eklentiler üretiyor. Delaktig ürünleri ile beraber hem bu yelpaze genişleyecek hem de kullanıcılar istediklerini daha rahat yapabilecek. Şirketin yaratıcılık bölümü yöneticisi James Futcher yaptığı açıklamada müşterilerinin her şekilde ürünlerini amaçları dışında kullandıklarını ve kendilerinin görevlerinin bunu engellemek yerine bunu yapmaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi.