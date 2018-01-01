iFixit, iPhone Batarya Değişim Kitlerinde İndirime Gitti

Apple cihazları başta olmak üzere birçok telefona dayanıklılık ve teknik servis bakım gözüyle bakarak dünya genelinde ünlenen iFixit ekibi Apple’ın 29 dolara pil değişim programına rakip olarak eski iPhone’ların onarım kitlerinde indirime gitti.

Uzun yıllar boyunca telefonların hem dayanıklılık, hem işçilik konusunda detaylı bir şekilde inceleyen, olaya teknik servis gözüyle bakarak puanlamalar yapan iFixit ekibi, teknoloji dünyasının en popüler ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak son günlerde Apple’ı eleştiri oklarına maruz bırakan batarya ve işlemci hızı düşürme konusunda Apple’a rakip olacak gibi.

Bildiğiniz gibi Apple, 29 dolar’a indirdiği batarya değişim ücreti ile iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone SE ve Plus modellerinde bu değişimi yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerinde zaten bu konuda uzman olduğunu bizlere defalarca kanıtlamış olan iFixit, iPhone 4S’den itibaren herhangi bir iPhone modeli için batarya değişim kiti hazırlayarak satışa sundu.

Bu doğrultuda iPhone 7 için 29 dolar, iPhone 6 ve iPhone 5 için 25 dolar, iPhone SE için 20 dolar, iPhone 4S için ise 17 dolar fiyatlandırma yapan iFixit, videoları ve rehberleri ile kendi başınıza batarya değişimi yapabilmenizi sağlayacak. Yani 29 dolar verip günlerce sıra beklemek yerine bahsedilen fiyatlar ile evinizde değişim yapabileceksiniz. Detaylar için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.