iFixIt bu sefer de Huawei P20 Pro’yu parçalarına ayırdı

iFixIt bildiğiniz gibi daha öncesinde pek çok markanın akıllı telefonunu parçalarına ayıtıp tamiratının ne kadar kolay ya da zor olduğunu test ederek bizlere cihazların birleşmesi hakkında fikir verdi. Şimdi ise sitenin listesinde 27 Mart’ta resmi olarak tanıtılan Huawei P20 Pro modeli bulunuyor. Oldukça beğenilen ve arkasında 3 kamera bulunduran P20 Pro’nun geri kalan donanım özellikleri de oldukça sağlam.

Sitenin parçalarına ayıtma testinden 10 üzerinden (10 en kolay tamir edilebilir) 4 alan P20 Pro, arka camı ayırmak için ısıtmaya ihtiyaç duymazken iki vantuz yardımı ile açılabiliyor. Arka panel açıldığında hala telefona otofokus lazerinin kablosu ile bağlı kalıyor. Öte yandan NFC anteninin ise birkaç vida ile sabitlenmiş bir kalkanın arkasaında anakarttan izole bir şekilde durduğu görülüyor.

iFixIt Huawei P20 Pro tamiri için “Zor” dedi

4000 mAh bataryadan dolayı küçük br anakart tercih eden Çinli firma kartın altında meşhur üç kamerasını saklıyor. Lakin üç kamera sadece iki kablo ile anakarta bağlı. 40MP geniş açı, 20MP monochrome ve 8MP tele kameraların parçalama sırasında optik olarak sabitlemiş gibi oynatılabildiği grülüyor. Şarj potunun modüler olduğu görülen testte cihazın bu açıdan tamiri gayet kolaylaştırılmış. Yani P20 Pro’da ve muhtemelen diğer P20 modellerinde şarj arızası kolay bir şekilde tamir edilebilecek.

Ekrana ısı verilerek ayrıldıktan sonra ekranın geri takılmasının zor olduğu görülüyor. Nitekim ekranı tam olarak kablolarından ayırmak için akra panelin illa ki sökülmesi gerekecek. Testin sonucunda siteye göre P20 Pro tasarım ve alan verimliliği açısıdnan oldukça güzel tasarlanmış olsa da tamiratı biraz zor.