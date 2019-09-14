IFA 2019’un en dikkat çekici yenilikleri neydi?

IFA 2019’un en dikkat çekici yenilikleri neydi?

14 Eylül, 2019 VİDEO

MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş ile IFA 2019 fuarını değerlendirdik.

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