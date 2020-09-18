Giyilebilir Teknoloji
Amazfit Band 5, Alexa desteği ile geliyor!
Huami, Xiaomi’nin geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtmış olduğu Mi Band 5’le aynı tasarımı taşıyan akıllı bilekliği Amazfit Band 5’i duyurdu. Amazfit Band 5, Mi Band’de farklı olarak oksimetre ve Alexa desteğiyle geliyor.
İlginizi çekebilir: Amazfit Neo tanıtıldı!
Genellikle Xiaomi’nin Mi Band serisiyle Amazfit Band serisini paralel götüren Huami, bu kez birkaç özelliğiyle baz aldığı Mi Band’den ayrışıyor. Aynı şirket tarafılan üretilen modellerdeki farklar, satışa sunuldukları pazarlara göre bu şekilde değişiklik gösterebiliyor.
126×294 piksel çözünürlüğe sahip 1.1” AMOLED ekranla gelen Amazfit Band 5, 45’den fazla arayüz tasarımına sahip. Stres, kalp ritmi ve uyku ölçümü yapabilen Band 5, kadınlar için adet döngüsü takibi de yapabiliyor.
Oksimetre sensörü ile daha isabetli veriler
Mi Band 5’ten Amazfit’i ayıran belki de en önemli özellik, kan oksijen seviyesini tespit edebilmesini sağlayan oksimetre sensörü. SpO2 sensörüyle beraber daha isabetli sağlık ve spor verileri sunabilecek olan akıllı bileklik, 11 farklı spor modunda ayrı ayrı ölçümler gerçekleştirebiliyor.
Amazfit Band 5, Alexa desteğiyle geliyor
Sesli komutlarla beraber Alexa desteği de kazanan Amazfit’in yeni akıllı bilekliğiyle kullanıcılar alarm kurup zamanlayıcıyı açabilecekler. 5ATM basınca kadar dayanıklı olan Band 5, 125 mAh kapasiteli bataryasıyla beraber tek şarjla 15 günlük kullanıma olanak tanıyor.
Alexa desteğiyle beraber gelen Huami’nin yeni akıllı bilekliği, 21 Eylül’den itibaren Amerika pazarında 45$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Giyilebilir Teknoloji
Vivo Watch tasarım detayları belli oldu!
Vivo Watch akıllı saat ile alakalı yeni bir video yayınlandı. Böylelikle firmanın ilk akıllı saatinin tasarım detayları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; AirPods Pro için uzamsal ses ve otomatik aygıt geçişi özelliği geldi
Vivo Watch akıllı saat ilk kez görüntülendi!
Vivo, akıllı saat piyasasına girmeye hazırlanıyor. Vivo Watch modeli ile rekabette yerini almaya hazırlanan firma, akıllı saat ile alakalı yeni bir video paylaştı. Paylaşılan video sayesinde tasarım detayları da belli olan akıllı saat, iki farklı model ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Modellerin 42 mm ve 46 mm olarak ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, firma akıllı saatlerinde sade bir tasarım tercih etmişe benziyor. Ayrıca ortaya çıkan görseller ve video ile birlikte cihazın deri kordon ile birlikte piyasaya sunulacağı kesinleşmiş oldu.
Teknik özellikleri henüz belli olmayan Vivo Watch akıllı saatin, 18 günlük pil ömrüne sahip olması bekleniyor. 5 ATM basınca kadar dayanıklılık sağlaması beklenen akıllı saat, daha önce ortaya çıkan sertifikalara göre 5W şarj desteğine sahip olacak. Bluetooth 5.1 ile piyasaya çıkacak akıllı saatin işletim sisteminin WearOS veya FunTouchOS ile gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 22 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Bakalım Vivo, ilk kez girdiği akıllı saat piyasasında önemli bir alternatif olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum’u resmen duyurdu!
Samsung, Galaxy Watch3′ün özel bir tasarımla süslendirilmiş versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum’u bugün resmi olarak duyurdu. Aslında bu saati anlatmak için, dayanıklı ve hafif gövdenin efsunlanmış hali demek yeterli.
İlginizi çekebilir: Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek
Ağustos ayında yaptığı tanıtım etkinliğinde en yeni akıllı saati Galaxy Watch 3′ü piyasaya süren Samsung, bugün yaptığı açıklamada ise bu saatin yalnızca tasarımsal olarak birkaç ekleme yapılmış ‘Titanyum’ adlı yeni varyantını duyurdu.
Karşınızda Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Sadece adındaki Titanyum ibaresinden de tahmin edileceği gibi, paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle yapılmış kaliteli bir titanyum gövdesi var.
Hatırlayacak olursanız orijinal Galaxy Watch 3′ün kutusundan deri kayış çıkıyordu, ayrıca renk seçenekleri olarak da Mistik Bronz, Mistik Siyah ve Mistik Silver olmak üzere üç farklı niteliğe sahipti. Ancak Galaxy Watch3 Titanyum ise, yukarıda da belirttiğimiz titanyum gövdenin yanı sıra sadece Mistik Siyah renk seçeneğiyle sunuluyor. Ancak Titanyum’daki siyahın, estetiksel bakımdan daha çekici görünen mat bir siyah olduğunu belirtmemizde fayda var.
Samsung, yaptığı duyuruda Galaxy Watch3 Titanyum’un 18 Eylül’den itibaren sadece 45 mm sürümünün satışa sunulacağını söyledi. Bunun dışında saatin 45 x 46.2 x 11.1 mm boyutlarında ve 43 gram ağırlığında olduğu da Samsung’un açıkladığı bilgiler arasında yer alıyor.
Aksesuar
Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
İlginizi çekebilir: Apple, 15 Eylül’de online bir etkinlik düzenleyecek!
Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.