IDC 2018 üçüncü çeyrek raporu: Akıllı telefon sevkiyatı %6 düştü!

IDC, 2018 yılının üçüncü çeyrek akıllı telefon pazarı sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz çeyrek Apple‘ı geride bırakan Huawei yine ikinci sırada yer alırken, yıl bazında Samsung‘un kaybettiği pazar payı dikkat çekiyor.

IDC 2018 üçüncü çeyrek raporu ne anlatıyor?

2018 yılının üçüncü çeyrek rakamlarına göre akıllı telefon sevkiyatında toplamda %6 oranında gerileme var. %20.3′lük pazar payıyla lider konumunda olan Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla %13.4‘lük bir düşüş yaşadı.

Yılın ikinci çeyreğinde Apple‘ı geçerek ikinci sıraya yerleşen Huawei, %14.6′lık pazar payıyla yine ikinci sırada yer alıyor. Şirket geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla pazar payını %32.9 arttırmayı başardı. Üçüncü sırada yer alan Apple ise, %13.2 pazar payına sahipken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla satışlarını %0.5 arttırmış.

Listenin 4. sırasında yer alan Xiaomi ise aynı Huawei gibi bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre önemli derecede sevkiyatlarını arttırmış. Şirketin şu anda %9.7 pazar payı bulunurken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon sevkiyatı %21.1 artmış.