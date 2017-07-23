IBM’in Yapay Zekası Şizofreni Hastalığını Tahmin Edebiliyor

18 yaşından büyük dünya nüfusunun %1.1 şizofreni hastalığından muzdarip ve IBM’in geliştirdiği yapay zeka bu hastalığı tespit edebilir.

IBM ve Alberta Universitesi çalışanları basit bir MR taraması ile hastalığı tespit etmenin yolunu buldu. MR sonuçlarını tarayan nöral ağ beynin içerisindeki kan akışını inceleyerek bazı çıkarımlarda bulunuyor.

Alberta Üniversitesi Psikiyatri ve Nörobilim Bölümü Profesörü Serdar Dursun yaptığı açıklamada bu yöntem ile şizofreninin nörobiyolojisini anlayabileceklerini belirtti. Araştırma ekibi ilk olarak Function Biomedical Informatics Research Network’ten 95 hastanın fMRI taramaları ile nöral ağı eğitti. Bu taramalarda hem şizofreni hastalarının hem de sağlıklı kontrol grubunun taramaları yer aldı. Yapay zeka şizofreni hastalarını %74 oranında doğru bildi.