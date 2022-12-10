Modüler EV platformlarının güzelliği, Hyundai Group’un son duyurusunda oldukça belirgin. Şirket, silikon bazlı mevcut ön motor invertörlerini STMicroelectronics’in en yeni silikon-karbür ürünleriyle değiştirecek.

Donanım yükseltmesi, E-GMP platformuna dayalı tüm AWD modellerini etkileyecek. Bunlardan bazıları Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Kia EV6 ve Genesis GV60 Yeni invertörler sadece silisyum karbür bazlı olmasıyla değil, aynı zamanda 800V’ta çalışmasıyla da öne çıkıyor.

Hyundai’nin E-GMP platformu, ön çekiş invertörü dışında 800V’ta çalışıyor. Şimdiye kadar, bu hayati ekipman 400V’ta çalışıyordu, bu da 400V ile 800V arasında ek bir invertör gerektirmesi anlamına geliyordu. Tamamen iyi olmasına rağmen, özellikle rejeneratif frenleme sırasında ek kayıplar olduğu anlamına geliyordu.

Pili şarj etme ve boşaltma söz konusu olduğunda 800V’nin 400V’tan yaklaşık üç kat daha hızlı olduğunu kabul etmek gerek. 800V invertöre sahip olmak, aracın yavaşlaması sırasında geri kazanılan daha fazla enerjinin aküye beslenebileceği anlamına gelir. Motora daha fazla enerji iletilebileceği anlamına gelir, bu da daha iyi performans anlamına gelir.

E-GMP platformuna dayalı tüm araçlardaki arka invertörler zaten silisyum karbür yapıdadır ve 800V altyapı kullanır. Şirkete göre, yeni invertörler, güç aktarım sisteminin verimliliğini, menzilde yaklaşık yüzde 5’lik bir artışı sıkıştıracak kadar artıracak.

Kulağa çok gibi gelmiyor ama sadece bir bileşeni değiştirerek, uzun menzilli Hyundai Ioniq 6 menzilini 583 km’den (WLTP) 612 km’ye çıkartabilir.

İnvertör yükseltmesi, teknolojimizi geliştirmek söz konusu olduğunda daha ne kadar yapılması gerektiğini gösteriyor. Bataryalar güç aktarma organlarının sadece bir parçası, tüm bileşenlerin verimliliğini arttırırsak, elektrikli araçların menzilini iyileştireceğiz ve bir gün küçük bataryalar sorun olmayacak.