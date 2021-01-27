Hyundai Tucson N Line modeli tanıtıldı

Hyundai, ilgi çekici tasarım karakterinin sportif parçalarla desteklendiği Tucson N Line modeli resmen duyurdu. Önümüzdeki bahar aylarında Avrupa’da satışa sunulması planlanan yeni Tucson N Line, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Hyundai Tucson N Line özellikleri

Güney Koreli otomotiv devi, C – SUV modeli Tucson’un yenilenen versiyonunu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda ilk resmi görüntüleri paylaşılan Hyundai Tucson N Line versiyonu sonunda resmiyete kavuştu.

Şirketin mühendisleri, aracın süspansiyon sistemini N Line versiyonda daha dinamik sürüşler için özel olarak ayarlamışlar. Bu süspansiyon sisteminin, sürücünün direksiyon tepkileriyle aracın salınımlarına oldukça tutarlı ve hızlı cevaplar verdiği belirtiliyor.

Aynı zamanda Tucson N Line modelindeki süspansiyon sistemi elektronik olarak kontrol edilebiliyor. Böylelikle, Hyundai Tucson Line normal moda alınarak konfor odaklı olarak kullanılabilecek. Bu arada Hyundai aracın mod değişimlerinin ardından direksiyon tepkisinin belirgin şekilde değiştiğini de söylüyor.

Ayrıca, Hyundai Tucson N Line’ı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, standart versiyondan çok daha sportif bir gövde kitine sahip olması. Bununla birlikte geniş havalandırma ızgarası ve 19 inçlik jantlar gibi detaylar N Line’ın sportif ve atik bir görünüme kavuşturuyor.

Yeni Tucson N Line, bu versiyona özel ‘Shadow Grey’ de dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca bu seçeneklerden beş tanesi ‘Phantom Black’ olarak adlandırılan sihay tavan ile kombinlenebiliyor.

Hyundai Tucson N Line modelinin motor seçenekleri ise standart yeni nesil Tucson’lar ile aynı olacak. Bu seçenekler arasında; 1.6 turbo benzinli, 1.6 dizel, 1.6 hibrit ve 1.6 plug-in hibrit seçenekler yer alıyor.

Fiyatları henüz açıklanmayan modelin Türkiye’ye hangi motor seçeneklerinin geleceği henüz belli değil. Tucson N Line, benzinli ve dizel seçeneklerinin yanında plug-in hibrit motorunun da Türkiye’ye getirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Türkiye’de Hyundai Tucson, 4X2 ve 4X4 modellerinin fiyatları 330.800 TL ile 468.400 TL arasında değişmekte.

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Hyundai Tucson N Line teknik özellikler

Bunlara ek olarak Standart Tucson’da olduğu gibi yeni Tucson N Line’da da hafif hibrit, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteğine sahip motorlar mevcut. Diğer taraftan 48V hafif hibrit desteğine sahip dizel motorun da yer aldığı seçenekler şöyle: