Hyundai Bayon modelinin görselleri paylaşıldı

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Hyundai, İzmit Assan fabrikasında üreteceği Hyundai Bayon SUV model aracıyla ilgili yeni fotoğraflar paylaştı. Bu yılın ortalarında satışa sunulması beklenen Bayon, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.

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Hyundai, tasarım anlamında son dönemlerde kendini geliştirmeyi başaran nadir markalar arasında. Ülkemize de son sürat giriş yapan Kona ailesi, markanın “Sensuous Sportiness” adını verdiği yeni tasarım dilinin son ürünü oldu. Fakat Avrupa’ya özel Bayon modeli, bu tasarım dilini yeni bir seviyeye taşımak adına Hyundai’ın en önemli silahlarından biri olacak.

Hyundai, yaklaşık bir ay önce İzmit’te üreteceği yeni B-SUV modelin ismini açıklamış ve aracın ismini Hyundai Bayon olarak duyurmuştu. Bugün yeni Hyundai Bayon’un tasarımı hakkında ipuçları veren yeni görseller paylaşıldı.

Ön kısımda ızgaranın üzerine geniş bir hat çeken Hyundai tasarımcıları, bu hattın iki tarafına da LED gündüz farlarını yerleştirmiş. Ayrıca bu alanda tamponun alt kısmına doğru daha da genişleyen büyük bir panjur bulunuyor.

Yeni Hyundai Bayon modelinin arka kısmında ise oldukça farklı bir dizayn felsefesi kullanılmış. Ok şeklinde tasarlanan fren lambaları, Hyundai logosunun hemen üzerinde yer alan ince bir LED şeritle birbirine bağlanmış.

Önümüzdeki haftalarda hakkında daha fazla detaylı bilginin paylaşılacağı tahmin edilen Hyundai Bayon modeli, 2021’in ilk yarısında İzmit’te üretilerek Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.

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