Geely ve Tencent, akıllı otomobil için işbirliği kurdu!

Günümüzde giderek gelişen sürücüsüz otomobil teknolojileri, geleneksel üreticilerin yanı sıra teknoloji devlerinin de ilgisini çekiyor. Apple, Alibaba ve Baidu gibi teknoloji şirketleri buna yönelik yatırımlar gerçekleştirirken, Tencent ve Geely de önemli bir işbirliğine gittiklerini duyurdu.

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Geely, Tencent ile akıllı otomobil teknolojileri geliştirecek

Çinli otomobil üreticisi Geely’nin, teknoloji devi Tencent Holdings ile bir işbirliği anlaşması imzaladığı açıklandı. Yapılan işbirliği kapsamında geleceğin otomobil modelleri için otonom sürüş ve akıllı kokpit teknolojileri geliştirilmesine odaklanılacak. Ayrıca iki şirket arasında araç paylaşım sistemine yönelik çalışmalar da yapılacak.

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Önümüzdeki dönemde otonom araçlara odaklanmak isteyen Geely, Tencent ile yaptığı anlaşmayla beraber bu alandaki üçüncü işbirliğine imza attı. Şirketin bu yılın başlarında Baidu ile imzaladığı ilk anlaşma, elektrikli ve otonom araçlara yönelik yeni bir marka oluşturmayı içeriyordu. Geely’nin Foxconn ile yaptığı ikinci işbirliği ise elektrikli otomobillerin fason üretimine yönelik bir girişim ortaklığını içeriyordu.

Geely, 2010 yılında İsveçli otomobil üreticisi Volvo’yu satın alarak otomotiv sektöründe adını duyurmuştu. Marka geçtiğimiz yıl da Mercedes-Benz’in de sahibi konumundaki Daimler grubuna ortak olmuştu. Daha çok teknoloji tarafındaki yatırımlarıyla tanıdığımız Tencent Holdings ise elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve Nio’nun hissedarı konumunda bulunuyor. Dolayısıyla Tencent ve Geely’nin ortaklığı, tıpkı yukarıda belirttiğimiz diğer ortaklıklar gibi olası bir araç üretim işbirliğine de dönebilir.