HyperX’in yeni oyuncu ürünlerini inceledik (VİDEO)

HyperX markasının oyuncular için ürettiği Alloy FPS RGB klavye, Pulsefire Core RGB mouse, Fury S Speed Edition mouse pad’ini inceledik.

HyperX Alloy FPS RGB inceleme

Daha önce gördüğümüz Alloy FPS modelinin daha farklı bir varyasyonu olan bu modelde, hem mekanik anahtarlar değişmiş hem de RGB aydınlatma desteği gelmiş.

RGB aydınlatma desteğiyle birlikte bu sefer NGenuity isimli bir yardımcı program da sunuluyor. Bu sayede hem klavyenin RGB aydınlatmalarını hem de tuşlarla ilgili diğer seçenekleri özelleştirebiliyorsunuz. Çelik kasa kullanan ve bu nedenle dayanıklı bir izlenim veren Alloy FPS RGB modeli, çıkarılabilir kablo kullanıyor. Bu sayede turnuva gibi yerlere gittiğinizde daha kolay bir taşıma imkanı sunuluyor. Ayrıca klavyenin üzerinde bir adet USB yuvası bulunuyor. Bu sayede USB bellek veya telefon şarjı için ekstra bir USB yuvasına kavuşmuş oluyorsunuz.

Kailh Silver Speed mekanik anahtarlarını kullanan klavye, mekanik birçok rakibine göre daha yumuşak bir basış hissiyatına sahip. Sadece 1.2 mm’lik bir basma mesafesi bulunuyor ki bu hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. Oyunlarda hızlı tepki vermeniz gereken durumlarda bu basış mesafesi yeteneklerinizi daha hızlı kullanabilmenize olanak tanıyor. Ancak yazı yazarken istemeden farklı harflere de basabiliyorsunuz.

HyperX Pulsefire Core RGB inceleme

Şirketin yeni oyuncu mouse’u Pulsefire Core da RGB aydınlatma desteğine sahip. Ancak bu aydınlatma sadece farenin üzerindeki HyperX logosunda yer alıyor.

Hem solda hem de fare tekerleğinin altında programlanabilir tuşlar yer alıyor. Bu sayede oynadığınız oyun göre farklı makro’lar atayabiliyorsunuz. Genel olarak ergonomik ve rahat bir mouse olan Pulsefire Core, malzeme kalitesi olarak biraz daha iyi olabilirdi. Kullanılan plastik ürünün kalitesini düşündüğümüzde biraz yetersiz kalmış. Performans noktasında ise Pixart 3327 sensörü, 6200 DPI çözünürlüğe kadar çıkabilmenize olana tanıyor.

HyperX Fury S Speed Edition

Bu mouse pad ise tercihinize göre 4 farklı boyutta satın alınabiliyor. Bizim incelediğimiz model ise ortanca diyebiliriz. Aşınma önleyici kenar ve kaygan kumaş yüzey sunan mouse pad, alt bölümde de kaymayı engelleyici kauçuk bir taban ile geliyor. Bu ürünün fiyatı ise yaklaşık 100 TL.