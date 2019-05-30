HyperX, Computex 2019’da yeni oyuncu ürünlerini tanıttı

HyperX, Computex 2019 kapsamında oyunculara yönelik yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında HyperX Alloy Origins mekanik klavyesi, Cloud Alpha kulaklık, FURY DDR4 bellek gibi modeller yer alıyor.

HyperX markalı yeni ürünler

Yeni HyperX Origins mekanik oyuncu klavyesi, HyperX mekanik anahtarlarından yararlanıyor. Yeni kırmızı anahtar 45 g çalıştırma noktasına, daha kısa basma mesafesine ve 80 milyon basışa kadar dayanıklılığa sahip. Alloy Origins, tuş anahtarlarındaki açık LED ile dinamik aydınlatma sunuyor. Böylece daha parlak ve canlı RGB aydınlatma oluşturulabiliyor. Alloy Origins mekanik klavyedeki dahili belleğe üç adet özel aydınlatma profili kaydedilebiliyor. Bu sayede aydınlatma ve makro ayarlarınızı yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

Yeni Cloud Alpha S, yüksek frekans aralığı ve tona sahip gerçekçi oyun sesleri sunan çift bölme teknolojisinden yararlanıyor.Cloud Alpha S, sahip olduğu çift odacık sayesinde bas sesleri orta ve yüksek frekanslı seslerden ayırarak oyunları, müzikleri ve filmleri etkileyici ve gerçekçi hale getiren dinamik sesler oluşturuyor.Cloud Alpha S’te ayrıca bas ayar çubuğu ve 7.1 çevresel ses özellikli özel ayarlı ses kontrol kutusu bulunuyor.

FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB bellek modülleri Intel ve AMD’nin en yeni platformları için uygun maliyetli ve yüksek performanslı çözüm sunuyor. Tak/Çalıştır desteğine sahip olan modüller standart DDR4 1,2 V ayarlarıyla otomatik bellek hız aşırtması olanağı sağlıyor. FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB’de Intel’in en yeni platformu için optimize edilmiş Intel XMP’ye hazır profiller yer alıyor. HyperX FURY DDR4 RGB, akıcı RGB aydınlatma efektlerine3 sahip bir LED çubuğuyla donatılıyor. HyperX Infrared Sync’ten yararlanan üründe modüller kablo kullanmadan senkronize olabiliyor. Bellek, anakart üreticilerinin ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi aydınlatma kontrol yazılımlarıyla uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor.