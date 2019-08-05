HyperX Cloud Mix ülkemizde satışa çıktı

HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı, ülkemizde satışa çıktı. PC ve konsol oyunlarındaki yüksek performansı dışında lifestyle kullanım özelliğiyle dikkat çeken cihazda, HyperX’in Çift Odacık Teknolojisi ve 40 mm sürücüleri ile geliyor.

HyperX Cloud Mix özellikleri

Ürün hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kablo bağlantısıyla kullanıldığında 10 Hz – 40 kHz arasında değişen frekanslarda zengin Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi sunan model, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

HyperX‘in özel tasarımı olan 40 mm Çift Odalı Sürücüleriyle tasarlanan kulaklık distorsiyonu azaltmak ve daha net bir ses kalitesi sunmak için basit, orta ve yüksek ses tonlarını ayırarak zengin bir deneyim sunuyor. Alüminyum kasa kullanan HyperX Cloud Mix, hem oyun dünyasının hem de dışarıdaki hayatın risklerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Saatlerce süren oyun maratonlarında yumuşak hafızalı kulak yastıkları ile HyperX konforu bu üründe de ön plana çıkıyor.

Esnek, çıkarılabilir bir boom mikrofon ve Bluetooth® kulaklık kullanımı için yerleşik bir mikrofonu beraber bünyesinde bulunduran kulaklıkta, kablo üzerinde ses kontrolleri için bir bölüm yer alıyor.

Son olarak ürünün ülkemizde 1.499 TL önerilen satış fiyatıyla satılacağını belirtelim.