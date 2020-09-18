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HyperX, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu
Kingston Technology’nin oyun birimi HyperX tarafından, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu. Yeni Alloy Elite 2, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. HyperX tarafından belirtildiği üzere Alloy Elite 2, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı için tasarlanmış.
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HyperX Alloy Elite 2, oyuncuların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış
Klavye üzerinde, hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları bulunan Alloy Elite 2 modelinde, daha fazla LED ve RGB aydınlatma için çift katmanlı şeffaf tuş kapakları da bulunuyor. Alloy Elite 2 modelinde bulunan LED ışık çubuğu, her bir tuş için özel olarak tasarlanmış dinamik RGB efektlerine sahip. Dayanıklılığı ile öne çıkan Alloy Elite 2 modelinde, yeterli mukavemeti sağlayabilmek adınaysa çelik çerçeveler tercih edilmiş. Klavye, parlaklık, aydınlatma efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmelerine sahip olup; beraberinde bulunan özel medya düğmeleri ve büyük bir ses seviyesi ayarlama tekerleği sayesinde, birçok fonksiyona hızlı erişim sağlamakta. Alloy Elite 2 ayrıca, USB 2.0 geçişi, %100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliğine de sahip.
Genel anlamda bakıldığında Alloy Elite 2, dayanıklı bir çelik çerçeve ile tasarlanmış; tam özellikli bir RGB mekanik oyun klavyesi. Yazılım yönünde de rakiplerinden geri kalmayan Alloy Elite 2, “NGENUITY” yazılımı aracılığıyla sezgisel aydınlatmaları ve efektleri de otomatik olarak ayarlayabiliyor. Kişiselleştirme opsiyonları da sunan HyperX Alloy Elite 2, kullanıcıların üç adete kadar profil kayıt etmelerine de olanak sağlıyor. Ayrıca “NGENUITY” yazılımı ile özelleştirme deneyimini geliştirmeniz de mümkün kılınmış. NGENUITY ile, tuş başına aydınlatma efektlerini, oyun modu ve makro ayarlarınızı kişisel zevklerinize göre ayarlamanız mümkün. Günümüzde, oyun konsollarının popülaritesinin artmasıyla da beraber Alloy Elite 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One uyumluluğu sayesinde herhangi bir problem yaşamadan birçok farklı konsolda sorunsuzca kullanılabiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Teknik Özellikler:
Anahtar: HyperX Switch
Tip: Mekanik
Arka aydınlatma: RGB (16.777,216 renk)
Işık efektleri: Her tuşa özel RGB aydınlatma 1 ve 5 parlaklık seviyesi
Yerleşik bellek: 3 profil
USB 2.0 geçişi: Var
Yanlış tuş algılamayı önleme: %100 anti ghosting
Aynı anda basılan tuşları doğru algılama: N-key modu
LED gösterge: Var
Medya kontrolü: Var
Oyun Modu: Var
OS uyumluluğu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
Tuş Anahtarları
Anahtar: HyperX Red
Çalışma biçimi: Doğrusal
Etkinleştirme kuvveti: 45 g
Tuşların hareket mesafesi: 1.8 mm
Toplam mesafe: 3.8 mm
Kullanım ömrü (tuş vuruşları): 80 milyon
Kablo
Tür: Bağlı, örgülü
Uzunluk: 1.8 m
Boyutlar
Genişlik: 444.0 mm
Derinlik: 174.0 mm
Yükseklik: 37.4 mm
Ağırlık (Klavye ve kablo): 1530 g
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SteelSeries Arctis 9, PlayStation 5 ve PC uyumlu olacak!
SteelSeries tarafından satışa sunulacak olan yeni kulaklık modeli Arctis 9, PlayStation 5 ve PC ile uyumlu olacak. Tasarım ve teknik özellikler yönünden Arctis 9, bir önceki versiyon olan Arctis 9x modeliyle neredeyse aynı özelliklere sahip. Fakat Arctis 9 modeli, 9X’in aksine PS5 ile uyumlu olacak.
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SteelSeries Arctis 9, farklı platformlarda oyun oynamayı seven kullanıcılar için öne çıkan kulaklık modellerinden biri olacak
Tam şarjda 20 saatlik batarya ömrü sunacak olan SteelSeries Arctis 9 ile, cihazlarınızla kablosuz olarak bağlantı kurmanız mümkün. Ayrıca Arctis 9’un çoklu kablosuz bağlantı desteği sayesinde, bir yandan oyun oynarken bir yandan da telefonda konuşabilmeniz veya podcast dinleyebilmeniz mümkün. Cihazın üzerindeki kontrol tuşları da, Arctis 9X’ten alışkın olduğumuz konumda tutulmuş. Ek olarak yine, kulaklığın sol tarafında bulunan ve kullanım amacınıza göre içeri girip çıkabilen bir mikrofon mekanizması mevcut. Bu sayede mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda, kulaklıkta bulunan hazne içine sokarak size rahatsızlık vermesini engelleyebilmeniz de mümkün.
Cihazın sağ tarafında, kulaklığını kablolu olarak kullanabilmek isteyenler için bir adet 3.5 mm jak girişi sunulmuş. Micro-USB girişi ile şarj edilebilen Arctis 9, yan tarafta bir adet mikrofon susturma butonuna da sahip. Bu sayede istenmeyen durumlarda hızlı bir şekilde mikrofonunuzu kapatabilmeniz de mümkün kılınmış. Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 199 Dolar olarak belirlenen SteelSeries Arctis 9 modelinin, yeni oyun konsollarının ülkemize girişiyle beraber ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Oppo, 3D kavisli ekranlı daire akıllı saat patenti aldı!
Ülkemizde yaptığı telefon satışlarıyla son zamanlarda yükseliş trendinde olan Oppo, yeni bir akıllı saatin patentini aldı. Bu yeni akıllı saatin en göze çarpan özellikleri ise 3D kavisli ekranı ve Apple Watch’larda görmeye alıştığımız ‘Digital Crown’ bulundurması. Son akıllı saati Oppo Watch’ı Türkiye’de de satışa sunan şirket, anlaşılıyor ki akıllı saat pazarında önemli bir pay sahibi olmak istiyor.
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Oppo bu patenle neyi hedefliyor?
Aslında 3D kavisli ekranı ilk kez bir Oppo saatinde görmeyeceğiz. Mart ayında tanıtılan Oppo Watch’ta da aynı özellikte bir ekran bulunuyordu. Ancak o saat, ekranın dikdörtgen olması sebebiyle de Apple Watch’lara benzerliği ile oldukça eleştirilmişti. Oppo, belki de bu eleştirileri dikkate alarak kendisini Apple’ın kopyası olarak göstermek istemedi ve bu patentte dikdörtgen yerine daire bir ekrana yer verdi.
LetsGoDigital tarafından paylaşılan bir rapora göre, patentteki Oppo akıllı saat her ne kadar daire bir ekrana sahip olsa da dikdörtgen bir tabaka üstüne konumlanmış. Saatin alt tarafında muhtemelen kalp atışı gibi değerleri ölçmeye yarayan birkaç sensör görüyoruz. Yan taraflarda ise saatin basit kontrolü için ihtiyaç duyduğumuz bir adet normal buton ve bir adet de ‘Digital Crown’ bulunuyor. Ancak maalesef Oppo’nun gerçekten böyle bir akıllı saat tanıtacağını mı yoksa bu temel özellikleri resmileştirmek için mi bu patenti aldığını henüz bilmiyoruz.
Patentte üç farklı model bulunuyor. İlk model yukarıda anlattığımız daire şeklindeki 3D kavisli ekrana sahip modelken diğerlerinden ilki kare şeklinde düz bir ekrana sahip. Bu modelin daha uygun fiyatlı versiyon olduğunu düşünebiliriz. Son model ise yine 3D kavisli daire ekrana sahip ancak bu sefer kendine özgü ve estetik bir görünüşe sahip. Bu son modelin farklı kayışlarla eşleştirilip şık bir model olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.
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Huawei FreeGo, resmi satışlara başlıyor!
Huawei, ABD Hükümeti tarafından kendisine uygulanan ambargoya rağmen farklı pazarlara yönelik yeni ürünler üretmeye devam ediyor. 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşen HDC 2020‘nin ardından şirket, bugün Huawei FreeGo Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü. Tek dokunuşla cihazlar arası iletimi sağlayan bu hoparlör, 899 Yuan(132$) fiyat etiketiyle piyasaya çıktı.
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Huawei FreeGo hangi teknik özelliklere sahip?
Huawei FreeGo taşınabilir Bluetooth hoparlör, 120×31 mm boyutlarında ve taşıması kolay bir yapıya sahip. Cihazın obsidyen siyahı ve parlak ay gümüşü olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. FreeGo, benzersiz bir frekans bölme tasarımı ile geliyor. Hoparlörün her iki bölmesi de yüksek kaliteli kalıcı mıknatıslı malzemeden üretiliyor. Cihazın düşük frekanslı ünitesi, alüminyum alaşım kullanıyor ve oldukça iyi bir ses performansı sunuyor. FreeGo, dinamik sıkıştırma algoritması ve vokal EQ ayarı ile kullanım açısından özgünlük sağlıyor.
Yukarıda belirtilen tüm özelliklerin yanı sıra FreeGo, hızlı Bluetooth eşleştirmesi için NFC’yi destekliyor. Bu sayede daha kolay ve rahat bir bağlantı gerçekleşiyor. Cihaz tek dokunuşta bağlantı özelliğini desteklediği için herhangi bir şarkı, film veya arama hoparlöre kolayca yönlendirilebiliyor. Hoparlör, 360 derece çok yönlü ses alımını da destekliyor. FreeGo, tam şarjda 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca cihazın hızlı şarj desteği de bulunuyor. Yani yaklaşık olarak 15 dakikalık bir şarj ile 2 saat kullanılabiliyor.