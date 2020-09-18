HyperX, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu

Kingston Technology’nin oyun birimi HyperX tarafından, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu. Yeni Alloy Elite 2, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. HyperX tarafından belirtildiği üzere Alloy Elite 2, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı için tasarlanmış.

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HyperX Alloy Elite 2, oyuncuların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış

Klavye üzerinde, hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları bulunan Alloy Elite 2 modelinde, daha fazla LED ve RGB aydınlatma için çift katmanlı şeffaf tuş kapakları da bulunuyor. Alloy Elite 2 modelinde bulunan LED ışık çubuğu, her bir tuş için özel olarak tasarlanmış dinamik RGB efektlerine sahip. Dayanıklılığı ile öne çıkan Alloy Elite 2 modelinde, yeterli mukavemeti sağlayabilmek adınaysa çelik çerçeveler tercih edilmiş. Klavye, parlaklık, aydınlatma efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmelerine sahip olup; beraberinde bulunan özel medya düğmeleri ve büyük bir ses seviyesi ayarlama tekerleği sayesinde, birçok fonksiyona hızlı erişim sağlamakta. Alloy Elite 2 ayrıca, USB 2.0 geçişi, %100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliğine de sahip.

Genel anlamda bakıldığında Alloy Elite 2, dayanıklı bir çelik çerçeve ile tasarlanmış; tam özellikli bir RGB mekanik oyun klavyesi. Yazılım yönünde de rakiplerinden geri kalmayan Alloy Elite 2, “NGENUITY” yazılımı aracılığıyla sezgisel aydınlatmaları ve efektleri de otomatik olarak ayarlayabiliyor. Kişiselleştirme opsiyonları da sunan HyperX Alloy Elite 2, kullanıcıların üç adete kadar profil kayıt etmelerine de olanak sağlıyor. Ayrıca “NGENUITY” yazılımı ile özelleştirme deneyimini geliştirmeniz de mümkün kılınmış. NGENUITY ile, tuş başına aydınlatma efektlerini, oyun modu ve makro ayarlarınızı kişisel zevklerinize göre ayarlamanız mümkün. Günümüzde, oyun konsollarının popülaritesinin artmasıyla da beraber Alloy Elite 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One uyumluluğu sayesinde herhangi bir problem yaşamadan birçok farklı konsolda sorunsuzca kullanılabiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!

Teknik Özellikler:

Anahtar: HyperX Switch

Tip: Mekanik

Arka aydınlatma: RGB (16.777,216 renk)

Işık efektleri: Her tuşa özel RGB aydınlatma 1 ve 5 parlaklık seviyesi

Yerleşik bellek: 3 profil

USB 2.0 geçişi: Var

Yanlış tuş algılamayı önleme: %100 anti ghosting

Aynı anda basılan tuşları doğru algılama: N-key modu

LED gösterge: Var

Medya kontrolü: Var

Oyun Modu: Var

OS uyumluluğu: Windows® 10, 8.1, 8, 7

Tuş Anahtarları

Anahtar: HyperX Red

Çalışma biçimi: Doğrusal

Etkinleştirme kuvveti: 45 g

Tuşların hareket mesafesi: 1.8 mm

Toplam mesafe: 3.8 mm

Kullanım ömrü (tuş vuruşları): 80 milyon

Kablo

Tür: Bağlı, örgülü

Uzunluk: 1.8 m

Boyutlar

Genişlik: 444.0 mm

Derinlik: 174.0 mm

Yükseklik: 37.4 mm

Ağırlık (Klavye ve kablo): 1530 g