Xiaomi, HyperOS güncellemesi ile kullanıcılar arasında popüler olan bir özelliği beklenmedik bir şekilde kaldırmaya karar verdi. MIUI 12 ile birlikte sunulan arka planda video oynatma seçeneği artık kullanılamayacak. Bu karar, Xiaomi’nin muhtemelen Google’ın uyarısının ardından alınmış gibi görünüyor.

Arka planda video oynatma özelliği özellikle ekran kapalıyken videoları dinlemek isteyen kullanıcılar arasında oldukça popülerdi. Özellikle YouTube gibi platformlarda, bu özellik premium abonelik gerektirmeksizin kullanılabilirdi. Ancak Xiaomi’nin yeni güncellemelerle bu özelliği kaldıracağı belirtiliyor.

Xiaomi’nin video araç kutusu adı verilen ve kullanıcılardan büyük beğeni toplayan özelliği de bu değişiklikten etkilenecek. MIUI 12’den itibaren bu özellik, ekran kapalıyken videoları oynatma seçeneğini sunuyordu. Ancak MIUI 15 veya Xiaomi’nin dediği adıyla HyperOS’ta bu özellik artık mevcut olmayacak. Bunu kullanmak isteyenlerin YouTube Premium gibi hizmetlere abone olmaları gerekecek.

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Bu karar, MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 ve HyperOS (MIUI 15) arayüzünü kullanan kullanıcıları etkileyecek. Güvenlik uygulamasını yukarıda belirtilen sürümlere yükselten kullanıcılar, ekran kapalıyken video oynatma özelliğini kaybedecekler. Ancak bu bir sorun olarak değil, Xiaomi’nin resmi olarak belirttiği bir durum olarak kabul ediliyor.

Peki, bu değişiklikten sonra ne olacak? Xiaomi’nin Google’ın politikalarına uyması gerekiyor ve bu nedenle özellik kaldırılmak zorunda. Kullanıcılar bu durumdan üzüntü duysa da, şu anda yapabilecekleri pek bir şey yok gibi görünüyor. Ancak unutulmamalıdır ki, Android açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Bu nedenle, kullanıcılar istedikleri değişiklikleri yapmak için farklı yöntemler bulabilirler.