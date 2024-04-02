HyperOS alacak POCO telefonlar listesi bir süredir merak ediliyordu. Xiaomi cephesi kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda yalnızca Xiaomi ve Redmi cihazlara yer verirken, POCO Hindistan 2024’ün ikinci çeyreğinde HyperOS alacak telefonlar listesini açıkladı.

Poco Cihaz Sahiplerine Büyük Haber: HyperOS Alacak POCO Telefonlar Açıklandı

POCO Hindistan, HyperOS güncellemesinin 2024’ün ikinci çeyreğinde çeşitli POCO cihazları için yayınlanacağını duyurdu. Bu güncelleme, özellikle Şubat ayında Hindistan’da piyasaya sürülen HyperOS kullanıcı arayüzünün ardından geldi.

HyperOS güncellemesi, 2. çeyrekte alacağı onaylanan POCO telefonları arasında POCO F4, POCO M4 Pro, POCO C65, POCO M6 vePOCO X6 Neo gibi modelleri içeriyor. Bu modeller, zaten güncellemeyi alan diğer birkaç modele katılıyor.

İkinci çeyrekte HyperOS güncellemesi alacak POCO telefonlar listesi şu şekilde:

Poco F4

Poco M4 Pro

Poco C65

Poco M6

Poco X6 Neo

Güncellemeyi zaten almış olan POCO telefon modelleri ise şu şekilde:

Poco C55

Poco M5

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco X6 Pro

Poco F5

Poco X6

Poco M4 5G

Poco M6 Pro

POCO’nun ikinci çeyrek güncelleme planında öne çıkan bir model ise POCO X6 Neo 5G oldu. Mart 2024’te piyasaya sürülen bu orta seviye cihaz, sürpriz bir şekilde Android 13 tabanlı MIUI 14 ile geldi. Güncelleme, MediaTek Dimensity 6080 işlemciye, canlı 120Hz AMOLED ekrana ve 108 megapiksel yetenekli bir kamera sistemine sahip olan bu popüler cihazdaki kullanıcı deneyimini daha da artıracak.

Eğer bir POCO cihazına sahipseniz ve güncelleme bildirimini almadıysanız, Ayarlar>Telefon Hakkında bölümüne gidip ‘Sistem güncellemeleri’ni kontrol etmeniz öneriliyor. Bu sayede, cihazlarının performansını ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkaran yeni güncellemenin sunduğu yeniliklerden faydalanabilirsiniz.

Bu yeni güncelleme, Xiaomi tarafından MIUI arayüzünün bir devamı olarak tanıtıldı ve performans optimizasyonu ve kullanışlı özelliklere odaklanarak daha akıcı ve modern bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Xiaomi’nin son açıklamasına göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde çeşitli Xiaomi ve Redmi cihazlarında HyperOS dağıtımı planlanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bu liste 2020’de piyasaya sürülen Mi 10’u da içeriyor.

Bizler de POCO güncelleme listesini oldukça geniş bulduk. Xiaomi MIUI ile edindiği kötü şöhreti geride bırakmak için ciddi bir çaba gösteriyor ve bu çabanın meyvelerini de alıyor gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HyperOS nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!