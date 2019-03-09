Sizden Gelenler #14 videomuzda, her hafta olduğu gibi sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık. Sorulan tüm soruları ve cevaplarını aşağıdan görebilirsiniz. Bu İndex’i hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler!

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0:39 Sabah kalktığınızda ilk düşündüğünüz şey nedir?

1:40 Yerli markalardan snapdragon 712’li bir telefon gelir mi?

2:40 Ofistekiler ve sizin Türkiye’de gidip görmediğiniz ama görmeyi çok istediğiniz bir yer var mı?

6:21 Eskiden çalıştığınız yerlerin videolarını izliyor musunuz?

6:57 2015-2016’dan önce bir çok telefonun bataryası değiştirilebilir fakat son yılda çıkan telefonlardaki bataryalar gömülü olarak geliyor. Sizce gömülü batarya mı değiştirilebilir batarya mı? Markalar artık neden değiştirilebilir bataryaya sahip telefonlar üretmiyor?

9:43 Hardware Plus ekibi kaç kişiden müteşekkil?Özellikle bu organizasyonun gizli kahramanları, kamera arkası ekibi, en azından çekim esnasında ofiste bulunan kısmını kısaca tanımamız mümkün mü?

16:50 10 yıl sonra bile dinlesem sıkılmam dediğiniz şarkı nedir?

20:59 Katlanabilir cihazların sektörde standart hale gelmesi ve benimsenmesi için Apple’ın da bu konu hakkında bir adım atması gerekir mi? Apple dahil olmadan bu teknolojinin devamlılığı mümkün olur mu? Apple’ın dahil olacağını düşünüyorsanız bu ne kadar sürede Apple tarafından geliştirilip sununabilir hale gelir ve Apple bu süreçte geç kalmış olup yara alabilir mi?

24:12 Eğer sektörden bir kişiyi HWP’ye transfer etmek isteseydin kim olurdu?

29:51 Note 9 şuanda yurt dışında birçok sitede 700$ civarında satılmasına karşın Türkiye’de hâlâ 5000 liranın üzerinde seyrediyor ve şahsen ben bu fiyatı yüksek buluyorum. Sizlerin yorumu nedir bu konu hakkında? Aslında bu konu hakkında bir video çekmeyi düşünmüştünüz, sanırım müsait olamadınız.

34:21 Delik mi çentik mi yoksa damla çentik mi? Hangisi göze daha hoş geliyor sizce?

35:59 Uygun fiyatlı Ois özelliği olan veya Ace özelliği Ois gibi çalışan bir telefon modeli var mı?