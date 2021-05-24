Huobi ve BTC.Top Çin ’deki faaliyetlerini askıya aldı!

Edinilen bilgilere göre, Huobi ve BTC .TOP dahil olmak üzere kripto para madenciliği operatörleri, Çin’ deki faaliyetlerini askıya aldı.

Huobi anakara Çin’de kripto madencilik makinelerinin ve madencilik barındırma hizmetlerinin satışını “sonlandırmaya” karar verdi. Huobi, kaldıraçlı yatırım ürünleri ve sözleşmelerinin “geçici olarak” “serval ülkelerden ve bölgelerden” yeni kullanıcılar için mevcut olmayacağını söyledi, ancak şirket hangi bölgelerin etkileneceğini açıklamadı. Huobi, HashCow ve BTC.TOP dahil olmak üzere kripto para madencileri, Çin devlet yetkililerinin Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine yönelik baskıyı artırmalarının ardından bölgedeki faaliyetlerini durdurdu.

Kripto para borsası Huobi, yaptığı bir açıklamada kripto para madenciliğini ve Çin’deki yeni müşterilere yönelik bazı hizmetleri askıya aldığını bildirdi. Açıklama denizaşırı ülkelere odaklanılacağı da ifade edildi.

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“Gelecekte madencilik teçhizatlarının ihracatının önünü açmak için denizaşırı hizmet sağlayıcılarla iletişim kuruyoruz.”

Kripto madenciliği havuzu olan BTC.Top da düzenleyici riskleri gerekçe göstererek Çin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Kurucu Jiang Zhuoer,, BTC.Top’un esas olarak gelecekte Kuzey Amerika’da kripto madenciliği işi yürütmeye odaklanacağını söyledi.

“Uzun vadede, Çinli düzenleyiciler evde madenciliğe baskı yaptıkça, neredeyse tüm Çin kripto madenciliği kuleleri denizaşırı ülkelerde satılacak”

Jiang ayrıca, 2017’den beri Çin’de kripto borsasının yasaklanmasına atıfta bulunarak, Çin’in “kripto hesaplama gücünü dış pazarlara da kaybedeceğini” eleştiriyor. Çin’deki kripto para madenciliğinin küresel kripto arzına %70’e varan oranda katkıda bulunduğu biliniyor.

Çin’in Bitcoin madenciliğine yönelik adımı

Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki bir komite, mali riskleri ortadan kaldırmak ve istikrarı koruma amacıyla kripto paralar ve madencilikleri ile ilgili sert adımlar atılacağını ifade etmişti. Ondan önce ise Çin Merkez Bankasına bağlı 3 kurum kripto paralara yönelik uyarılarda bulunmuş ve kripto paraların ticari işlemlerde kullanımının yasaklandığını belirtmişti.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı düşüş yaşamaya devam etti. Yazı sırasında 37.657 dolar seviyesinde işlem gören BTC fiyatı son 24 saatlik dilimde %6’lık bir artış gösterse de, Çin’den gelen haberlerin ilk anlarında kripto paranın fiyatında sert düşüşler gözlemlendi.