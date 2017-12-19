Humble Bundle, Şimdi de Layers of Fear’ı Ücretsiz Veriyor!

Humble Bundle bu hafta korku yapımları arasında en iyilerinden biri olarak kabul edilen Layers of Fear’ı ücretsiz olarak sunuyor.

Neredeyse her haftaya bir ücretsiz oyun vermeye devam eden Humble Bundle, şimdi de korku severler için büyük kolaylık sağlıyor. Korku gerilim temalı yapımlar arasında en başarılarından biri olarak kabul edilen Layers of Fear, geçtiğimiz yılın başlarında yayımlanmıştı.

Eğer siz de bu kısa süreli kampanyadan faydalanarak Layers of Fear’ı ücretsiz edinmek isterseniz buradaki bağlantıdan Humble Bundle hesabınıza giriş yaparak ya da yeni hesap açarak temin edebilirsiniz. Ardından Profilinizde bulunan Keys bölümünden Steam anahtarınızı Steam’deki ürün etkinleştir tarafından etkinleştirerek Steam hesabınıza ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrıca adından çokca bahsettiren oyun müzikleri de yanında verilmesi güzel de bir detay olduğunu berlitmek gerek.