Hublot Big Bang e tanıtıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

Hublot Big Bang e geçtiğimiz gün Hublot tarafından özellikleri belli oldu ve fiyatları açıklandı.

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Big Bang e tasarım tarafında neler sunuyor?

İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot, Big Bang serisine Android işletim sistemli iki yeni akıllı saat tanıttı. Big Bang e titanium ve Big Bang e black seramic isminde olan cihazlar diğer 42 mm kadranlı Big Bang serisi saatler ile aynı temel tasarıma sahiptirler. Ekran üzerlerinde çizilmeye dayanıklı kristal safir cam kapak bulunurken, ayrıca Hublot’un patentini elinde bulundurduğu tek tıklama ile çıkarma sistemi de saatlerde mevcuttur.

Donanımsal taraftan sundukları ve fiyatları!

Saatlerde 1.1 GHz hızında çalışan 1 GB ram, 8 gb bellek, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon Wear 3100 ve 390×390 piksel 1,21 inç Amoled ekran mevcut. Bu özelliklerin dışında Bluetooth 4.2 Le, 2.4 GHz Wi-fi 802.11n, Nfc ve 300 mAh batarya gibi özellikleri mevcut.

Fiyatlarına gelecek olursak Hublot Big Bang e Titanium 5200 dolar, Big Bang e Black seramic 5800 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar akıllı saatler için yüksek ancak lüks saatler için normal bir fiyat olarak görülüyor.