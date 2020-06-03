Giyilebilir Teknoloji
Hublot Big Bang e tanıtıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Hublot Big Bang e geçtiğimiz gün Hublot tarafından özellikleri belli oldu ve fiyatları açıklandı.
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Big Bang e tasarım tarafında neler sunuyor?
İsviçreli lüks saat üreticisi Hublot, Big Bang serisine Android işletim sistemli iki yeni akıllı saat tanıttı. Big Bang e titanium ve Big Bang e black seramic isminde olan cihazlar diğer 42 mm kadranlı Big Bang serisi saatler ile aynı temel tasarıma sahiptirler. Ekran üzerlerinde çizilmeye dayanıklı kristal safir cam kapak bulunurken, ayrıca Hublot’un patentini elinde bulundurduğu tek tıklama ile çıkarma sistemi de saatlerde mevcuttur.
Donanımsal taraftan sundukları ve fiyatları!
Saatlerde 1.1 GHz hızında çalışan 1 GB ram, 8 gb bellek, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon Wear 3100 ve 390×390 piksel 1,21 inç Amoled ekran mevcut. Bu özelliklerin dışında Bluetooth 4.2 Le, 2.4 GHz Wi-fi 802.11n, Nfc ve 300 mAh batarya gibi özellikleri mevcut.
Fiyatlarına gelecek olursak Hublot Big Bang e Titanium 5200 dolar, Big Bang e Black seramic 5800 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar akıllı saatler için yüksek ancak lüks saatler için normal bir fiyat olarak görülüyor.
Aksesuar
Huami Amazfit Bip S tanıtıldı
Huami, yeni akıllı saati olan Amazfit BIP S modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni saati Apple Watch’a benzer tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin bir alt markası olan Huami, uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olarak tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde tanıtılan Amazfit Ares‘in ardından bugün de Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı.
Huami Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren “Huami-PAI” desteğini de entegre etmiş durumda.
1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı saat, 176×176 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S’in içinde 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. 2,5D Corning Gorilla Glass 3 koruma ile gelen saatin, Bluetooth 5.0 ve dahili GPS ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Kızıl Turuncu, Sıcak Pembe, Beyaz Kaya ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renkle satışa sunulacak olan Huami Amazfit Bip S, günlük kullanımda 15 gün, aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Son olarak söz konusu akıllı saat, 65 dolarlık bir etiket fiyatına sahip.
Huami Amazfit BIP S modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı
- Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)
- Konum: GPS + GLONASS
- Su Direnci: 5 ATM
- Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı
- Batarya: 200 mAh – 40 güne kadar kullanım imkanı
- Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm
- Ağırlık: 31 gram
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5, 11 Haziran’da duyurulacak!
Xiaomi Mi Band 5, hakkında çıkan söylentiler sayesinde uzun süredir teknoloji basınını meşgul etmeyi sürdürüyor. Özellikleri neredeyse belli olan akıllı bilekliğin ne zaman tanıtılacağı da son paylaşımlar ile netlik kazandı!
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Xiaomi Mi Band 5 için resmi tanıtım tarihi ortaya çıktı!
Xiaomi’nin resmi satıcılarından Xiaomi Mall, WeChat hesabı üzerinden bilekliğin tanıtım tarihini paylaştı. Verilen bilgiye göre, Xiaomi Mi Band 5 modeli 11 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca akıllı bilekliğin aynı gün satışa sunulacağı bilgisi de paylaşılmış. Kısa süre sonra duyurulacak olan bilekliğin özellikleri de bir önceki modele göre oldukça gelişmiş gibi gözüküyor.
1.2 inçlik OLED ekrana sahip olacağı belirtilen Mi Band 5, 0.95 inç boyutundaki selefine kıyasla daha büyük bir ekranla gelecek. Ancak saatin genel boyutlarında kayda değer bir artış yaşanmayacak. Paylaşılan görüntülere göre alt ve üst alandaki çerçeveler inceltilerek yer tasarrufu sağlanmış. Öte yandan sensör yetenekleri tarafında da kullanıcıları memnun edecek gelişmeler bekleniyor. SpO2 ölçümü ile kandaki oksijen oranının takibi yapılırken, adet döngü takibi gibi gelişmiş özellikler de sağlık alanında fark yaratacak.
Tüm sürümlerinde NFC desteğine sahip olacağı belirtilen Mi Band 5, bu anlamda Google Pay gibi ödeme araçlarını da destekleyecek. Ayrıca bileklikte bulunan en büyük eksiklerden biri olan fotoğraf çekimi için sanal deklanşör desteği de yeni sürümle beraber ekleniyor. Son olarak Mi Band 5’in 25 dolar bandında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkmasının beklendiğini belirtelim.
Giyilebilir Teknoloji
Yeni Samsung Galaxy Watch modelleri FCC onayı aldı!
Samsung, geçen yıl spor odaklı Galaxy Watch Active ve Watch Active 2 modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak şirketin şimdiye kadarki geleneksel bir saate benzeyen tek seçeneği, iki yıl önce duyurulan Galaxy Watch modeliydi. Bu açığı kapatmak isteyen firmanın, yeni modelleri yolda.
FCC’nin web sitesinde ortaya çıkan dört yeni Galaxy Watch modelinin ikisi LTE bağlantılarını destekliyor. 45mm boyutlu SM-R845U ve 41mm boyutlu SM-R855U modelleri muhtemelen e-SIM teknolojisi ile LTE desteği sunacak. Yalnızca Wi-Fi bağlantılarını destekleyen modeller ise 45mm boyutlu SM-840 ve 41mm boyutlu SM-R850 olacak. Kalp atış sensörünün bulunduğu arka görüntüleri bulunan modellerin klasik saat formunda olacakları görülüyor. Bunlara ek olarak sızan çizimde saat kasasının çelik materyalden meydana geldiği de belirtilmiş.
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Sızan arka kapak çiziminde yer alan detaylara göre SM-R845 modeli Gorilla Glass DX ekran koruma camı, 5 ATM basınç değerine kadar suya karşı koruma, dahili GPS ve LTE desteği ile gelecek. Ortaya çıkan kablosuz ağ sertifikalarına göre yeni duyurulacak Galaxy Watch modelleri, düşük enerji tüketimli Bluetooth, 802.11 b/g/n Wi-Fi (yalnızca 2.4GHz), WCDMA ve LTE bantlarını destekleyecek.
FCC belgelerinde cihazların donanım ve tasarımlarına ait bilgiler bulunmuyor, fakat SamMobile’a göre Samsung’un yeni saatlerinde dönen çerçeveler geri gelecek. Önceki Watch Active modelinde de yalnızca dijital dönebilen çerçeveye yer veren Samsung bu modelde eskiye döneceğe benziyor.