Huawei’ye büyük şok! Google ve Intel’den yaptırım (VIDEO)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ticari yaptırım konusunu özellikle Huawei üzerinden yürüttüğünü hepimiz biliyoruz. 19 Mayıs 2019 gecesi Google da Huawei’nin Android lisansını askıya aldığını duyurdu. Birkaç saat içinde bu ambargoya Intel, Qualcomm ve Broadcom da katılarak teknolojilerinin Çinli marka tarafından kullanılamayacağını açıkladı. Huawei üzerinden başlatılan cadı avını Kerem Enginar ve Ersin Akman bu videoda yorumluyor. Lenovo ve Xiaomi gibi diğer Çinli markalara da ambargo uygulanacak mı? Microsoft da ambargoya katılacak mı? Amerikan ekonomisi bu ambargodan nasıl etkilenecek?