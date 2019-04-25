Honor 20 ve 20 Pro özel Sony sensörlere sahip olacak!

Honor yeni modellerini 21 Mayıs’ta Londra’da tanıtacak. Bu modeller Honor 20 ve Honor 20 Pro olacak.

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Sony sensör üretilecek!

21 Mayıs’ta Londra’da gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak Honor 20 ve 20 Pro, uluslararası lansmandan önce Çin’de piyasaya çıkabilir. Uluslararası lansmanı yapmadan önce Çin’de gözler önüne çıkarılacak olan modeller, Sony IMX586 ve IMX600 sensörlerini kullanacak. Bu şekilde kameraları ile ön plana çıkacak olan telefonlar için Huawei ve Sony özel bir sensör geliştirdi. IMX600 sensörü 40 MP çözünürlüğe sahip olacak.

Honor 20, 6,1 inçlik OLED bir ekranla karşımıza çıkacakken, 20 Pro ise 6.5 inçlik dev bir ekranla bizleri karşılayacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkan renderlar cihazların arka tarafta bir parmak izi tarayıcısına sahip olmadığını bizlere gösteriyor. Bu her iki cihazında ekrandan parmak izi okuma sensörü ile geleceğini doğrular nitelikte.

Honor 20 ve 20 Pro, HiSilicon tarafından üretilen Kirin 980 yonga setini kullanacak. Standart modelde 6 GB RAM bulunacakken, Pro modelde 8 RAM bulunacak. Honor 20’de 3,650 mAh batarya kapasitesi bizleri karşılayacak, Honor 20 Pro’nun da daha fazla batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Her iki cihazda da 32 MP’lik ön kamera yer alacak. Honor 20’nin arka tarafında 48 MP Sony IMX586 + 20 MP süper geniş açı + 8 MP telefoto lens kullanılacak. Honor 20 Pro ise 40 MP’lik Sony IMX600 sensörü + ToF destekli kamera ve iki adet daha kameraya sahip olacak.