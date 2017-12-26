Huawei’den Yeni Nesil Bilgisayar Geldi: Matebook D 2018

Huawei’nin akıllı telefon pazarının ardınan girdiği dizüstü bilgisayar piyasasına eklediği yeni cihazı Matebook D 2018 de duyuruldu.

Huawei Matebook D 2018 tam adıyla piyasaya çıkacak model, Coffee Lake serisi Intel Core i5-8250U ve Intel Core i7-8550U işlemci seçenekleri ve grafik tarafında ise Nvidia MX150 barındırıyor. Metal kasaya sahip olan bilgisayar Full HD çözünürlüğüne sahip 15.6 inç ekran ve %83 ekran-boyut oranı sunuyor. Sadece 16.9mm inceliğin sunulduğu ve 10 saate varan pil ömrü sunan Huawei Matebook D 2018, 8 GB DDR4 bellek ile beraber 256 GB boyutunda SSD depolama sunuyor. Aynı zamanda bu SSD’nin yanına 1 TB boyutunda HDD barındıran modele de sahip cihaz, 800 dolar ile 1000 dolar olarak iki farklı konfigürasyonuna sahip olacak.

Konfigürasyonlara gelecek olursak Intel Core i5 işlemci, 256 GB SSD 800 dolar, Intel Core i5 ile beraber 128 GB SSD ve 1 TB HDD modeli 850 dolar olacak. Tepe modeli ise Intel Core i7 işlemci ile gelecek ve 1.000 dolar fiyatlandırmaya sahip olacak. Tümü Windows 10 işletim sistemine sahip olacak cihazların Çin pazarına çıkışının ardından global pazara da gelmesi bekleniyor.