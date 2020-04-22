Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni yarışmasında DSLR kamera kullandı!
Geçmişte bazı akıllı telefon üreticileri, yeni cihazlarını tanıtırken profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüleri örnek fotoğraf olarak sergiliyordu. Artık unutulan bu pazarlama yöntemi, yeni yarışmasında DSLR görüntülerini kullanan Huawei ile yeniden hatırlandı!
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Huawei, fotoğrafçılık yarışmasını tanıtmak için hileye başvurdu!
Huawei, geleneksel olarak düzenlediği mobil fotoğrafçılık yarışmasının bu yılki ayağını Weibo’da paylaştığı bir video ile duyurdu. Markaya göre, videoda çekilen tüm fotoğraflar kullanıcıların akıllı telefonlarıyla yakaladığı karelerden oluşuyordu. Ancak bir Weibo kullanıcısı olan ve 2018 iPhone fotoğrafçılık yarışmasını ikinci tamamlayan Jamie-Hua’nın dikkati, Huawei’nin pazarlama taktiğini ortaya çıkardı.
Videoda görünen bir karenin peşine düşen kullanıcı, uzun çabalar sonucu görüntünün ham haline erişim sağladı. Ortaya çıkan EXIF kayıtları ise çekimin bir Huawei telefonun aksine Nikon D850 DSLR fotoğraf makinesiyle yapıldığını açık şekilde ispatlıyor. Ayrıca Jamie-hua; elde ettiği 4 karenin yanı sıra başka şüpheli görüntüler de yakaladığını, fakat bunları ispatlayacak deliller bulamadığını söylüyor.
Yaşanan şaşırtıcı durum üzerine açıklama yayınlayan Huawei Halkla İlişkiler Departmanı, görüntünün editör tarafından sehven eklendiğini öne sürerek kullanıcılarından özür diledi. Ayrıca söz konusu fotoğrafın, yarışmanın tanıtım videosundan da kaldırıldığı görüldü. Hatırlanacağı üzere P9 modeli tanıtılırken benzer bir durum fark edilmiş, bunun üzerine marka sessiz kalmıştı. Daha yakın zamanlarda ise P30 Pro modeline ait optik yakınlaştırma örneklerinin başka cihazlarla oluşturulduğu iddia edilmişti.
Bütün bunların dışında, Huawei markalı akıllı telefonların oldukça başarılı bir fotoğrafçılık deneyimi sunduğunu ve yaşanan son olayın gerçekten bir hatadan dolayı kaynaklanabileceğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3A modeli görüldü!
Oppo, Reno serine eklemek istediği yeni telefonu 3A modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, son zamanlarda özellikle orta segment pazarında çıkardığı yeni akıllı telefonlar ile dikkat çekiyor. Basına sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 3A, yakında zaman da Hindistan pazarında yerini alacak ve Reno 3 Youth’un özellikleri ile benzerlik gösterecek.
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6,44 inçlik Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, 16 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Arka tarafta ise 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunacak.
Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Reno 3A, 8GB RAM ve 128GB depolama ile özellikleri ile birlikte geliyor. 4.025mAh batarya ile desteklenen cihaz, Android 10 işletim sistemi ve ColorOS 7.1 arayüzüne sahip olurken, telefon 175 gram ağırlığında ve 161 x 74 x 8.2mm boyutlarında olacak.
Reno 3A, ortaya çıkan özellikleri ile orta segmentte oldukça dikkat çekmesi bekleniyor. Oppo’nun yeni akıllı telefonun hangi fiyattan çıkacağı ve global pazarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
OPPO Reno 3A modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,44 inç Full HD+ AMOLED
- Boyut: 161 x 74 x 8.2mm
- Ağırlık: 175 gram
- Batarya: 4.025mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Snapdragon 665
- İşletim Sistemi: Android 10
Akıllı Telefonlar
MIUI 12, Karanlık Mod 2.0 özellikleri neler?
Xiaomi’nin oldukça popüler olan MIUI arayüzünün yeni sürümü MIUI 12, sızıntılara göre 27 Nisan tarihinde tanıtılacak. Söz konusu güncellemenin öne çıkarılan özelliği ise yeni “Karanlık Mod 2.0” olacak.
MIUI 12 Karanlık Mod 2.0 Özellikleri
Yeni arayüz ile kullanıcılara sunulacak olan Karanlık Mod 2.0, dinamik duvar kağıtları ile geliyor. Basit bir gece gündüz duvar kağıdı değişimi kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Xiaomi bu özelliği tüm duvar kağıtları için kullanıma sunmanın bir yolunu bulmamış ise söz konusu özelliğin yalnızca Xiaomi’nin sunduğu uyumlu duvar kağıtları ile çalışacağını söylemek mümkün. Duvar kağıdı karartma özelliği ile oluşan dinamik değişimi haberimizin devamında ki GIF’de inceleyebilirsiniz.
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Yazı tipi kalınlık ayarı parlama ve bulanıklığı azaltmak amacıyla metin kalınlığını otomatik olarak ayarlanması şeklinde tanımlanabilir. MIUI 11’de de bulunan bu özellik yeni sürümde geliştirilmiş. Karanlık ve açık modda çalışan özellik dinamik bir yazı tipi sunacak. Haberimizin devamında sunduğumuz görselde karanlık modda 580 olan yazı tipi kalınlık derecesinin gündüz modunda 630 olduğunu görebilirsiniz.
Daha hoş bir okuma deneyimi sunma amacında olan Yazı Tipi Kontrast Ayarı özelliğinin ana fikri siyah arka plan ve beyaz metin arasında ki karşıtlığın ortam ışığına göre ayarlanmasıdır. Gece kullanımında göz yormamaya yarayacak olan özellik gündüz kullanımında okumayı kolaylaştıracak.
Tabii ki Xiaomi, MIUI 12 ile pek çok değişiklik ve yeni özellik sunacaktır. Sızıntıların doğru çıkması durumunda tüm özellikleri 27 Nisan tarihinde öğrenmemiz mümkün olacak.
Akıllı Telefonlar
Nubia Play 5G, resmi olarak tanıtıldı!
Nubia, Red Magic serisi ile oyun telefonu tarafında sınırları zorluyordu. Şimdi ise Nubia Play 5G ile orta segmentte üst sıralara çıkmayı planlıyor. Play serisinin ilk telefonu olan Nubia Play 5G, geçtiğimiz gün Çin‘de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz oyun telefonları içinde rekabetçi olabilecek özellikleriyle çıkış yaptı.
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Nubia Play 5G hangi teknik özelliklerle geliyor?
Nubia Play, Snapdragon 765G SoC ve 5.100 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Cihazın 6.65 inçlik FHD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ayrıca bu ekran 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Özellikle pil değeri ve ekranın tazeleme hızının üst düzey olması bu telefonu oyun için rekabetçi bir hale getiriyor. Ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Tasarım olarak ise üst ve alt tarafta çentiksiz, ince bir çerçeve bulunuyor. Ön taraftaki selfie kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve 2K 30fps çekimler yapabiliyor.
Nubia Play, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX582 kamera ile geliyor. Ayrıca 8 MP değerinde ultra geniş açılı, 2 MP değerinde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcısı da kamera kurulumunda bulunuyor. Telefonun sağ tarafında gelişmiş oyun deneyimi için iki adet düğme bulunuyor. Snapdragon 765G bulunan cihazda, 6/8 GB RAM seçeneği ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca telefon UFS 2.1 depolama birimi ile geliyor.
Nubia Play 5G, 5.100 mAh kapasiteli bataryaya sahipken 30W’a kadar hızlı şarj desteğide bu cihazda mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı nubiaUI 8.0 ile geliyor. Cihazın siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 6/128 GB modeli 2400 CNY(340$), 8/128 GB modeli 2,700 CNY($380), 8/256 GB modeli ise 3,000 CNY($425) fiyatı ile satışa başlayacak. 24 Nisan tarihinde resmi satışların başlaması bekleniyor.