Huawei, yeni yarışmasında DSLR kamera kullandı!

Geçmişte bazı akıllı telefon üreticileri, yeni cihazlarını tanıtırken profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüleri örnek fotoğraf olarak sergiliyordu. Artık unutulan bu pazarlama yöntemi, yeni yarışmasında DSLR görüntülerini kullanan Huawei ile yeniden hatırlandı!

İlginizi çekebilir: Messenger Kids, yeni özellikleri ile 70 yeni ülkede kullanıma sunuldu

reklam

Huawei, fotoğrafçılık yarışmasını tanıtmak için hileye başvurdu!

Huawei, geleneksel olarak düzenlediği mobil fotoğrafçılık yarışmasının bu yılki ayağını Weibo’da paylaştığı bir video ile duyurdu. Markaya göre, videoda çekilen tüm fotoğraflar kullanıcıların akıllı telefonlarıyla yakaladığı karelerden oluşuyordu. Ancak bir Weibo kullanıcısı olan ve 2018 iPhone fotoğrafçılık yarışmasını ikinci tamamlayan Jamie-Hua’nın dikkati, Huawei’nin pazarlama taktiğini ortaya çıkardı.

Videoda görünen bir karenin peşine düşen kullanıcı, uzun çabalar sonucu görüntünün ham haline erişim sağladı. Ortaya çıkan EXIF kayıtları ise çekimin bir Huawei telefonun aksine Nikon D850 DSLR fotoğraf makinesiyle yapıldığını açık şekilde ispatlıyor. Ayrıca Jamie-hua; elde ettiği 4 karenin yanı sıra başka şüpheli görüntüler de yakaladığını, fakat bunları ispatlayacak deliller bulamadığını söylüyor.

Yaşanan şaşırtıcı durum üzerine açıklama yayınlayan Huawei Halkla İlişkiler Departmanı, görüntünün editör tarafından sehven eklendiğini öne sürerek kullanıcılarından özür diledi. Ayrıca söz konusu fotoğrafın, yarışmanın tanıtım videosundan da kaldırıldığı görüldü. Hatırlanacağı üzere P9 modeli tanıtılırken benzer bir durum fark edilmiş, bunun üzerine marka sessiz kalmıştı. Daha yakın zamanlarda ise P30 Pro modeline ait optik yakınlaştırma örneklerinin başka cihazlarla oluşturulduğu iddia edilmişti.

Bütün bunların dışında, Huawei markalı akıllı telefonların oldukça başarılı bir fotoğrafçılık deneyimi sunduğunu ve yaşanan son olayın gerçekten bir hatadan dolayı kaynaklanabileceğini de belirtelim.