Messenger Kids, yeni özellikleri ile 70 yeni ülkede kullanıma sunuldu

Facebook, Messenger Kids uygulamasına yeni özellikler ekleyelerek 70’ten fazla yeni ülkede kullanıma sundu. Messenger Kids’e eklenen yeni özellik ile ebeveyn denetimini artıyor.

Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da evlerde kalmaya devam ediyor. Sosyal ortamından uzak kalan çocukların en çok özlediği şey şüphesiz arkadaşları oldu. Çocukları düşünen Facebook, çocuklara yönelik mesajlaşma uygulaması Messenger Kids uygulamasını 70 yeni ülkede daha yayınlandığını duyurdu.

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Facebook’un mesajlaşma uygulamasının 13 yaş ve altı sürümü, ebeveynlerin çocuklarının aktivitelerini kontrol etmelerini ve İnternet sitesindeki yabancılardan korunmalarını sağlıyor. Messenger Kids’in Supervised Friending adı verilen yeni özelliği ile ebeveynler, çocukların iletişime geçtiği kişileri kontrol ederek arkadaşlık isteklerini yanıtlayabiliyor veya yeni arkadaşlar ekleyip kaldırabiliyor.

Messenger Kids için gelen bir diğer yeni özellik ise Ebeveynler, çocuklarının herhangi bir arkadaşlık eylemi gerçekleştirmesi durumunda bilgilendirilir ve Ana Karar Panosu aracılığıyla bu kararı kolayca geçersiz kılabilirler.

Söz konusu bu yenilikler ilk olarak ABD’de kullanıma sunuldu ve gelecekte dünya çapında kullanılabilir olması bekleniyor. Facebook’un çocuklar için olan mesajlaşma uygulaması ile artık çocuklar güvenli bir şekilde sizin kontrolünüz altında mesajlaşırken hem de arkadaşlarından kopmayacak.

Uygulama içerisinde herhangi bir reklam ve satın alma yer almıyor. Ayrıca mesajlar da hiçbir şekilde kaybolmuyor ve gizlenemiyor. Messenger Kids şu anda Türkiye‘de kullanılabilir durumda değil. Uygulamanın ilerleyen günlerde ülkemizde kullanıma açılması bekleniyor.