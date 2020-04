Messenger Kids, yeni özellikleri ile 70 yeni ülkede kullanıma sunuldu

Yeni dijital platform HBO Max için lansman tarihi belli oldu. Dünyaca ünlü dizileri barındıracak olan platform, Netflix’in en ciddi rakibi olması bekleniyor.

Netflix ve Disney+ gibi platformlara rakip olmaya hazırlanan Warner Media’nın yeni dijital platformu HBO Max, 27 Mayıs‘ta açılacak. Yeni dijital platform, Anna Kendrick’li Love Life, belgesel türündeki On The Record, Looney Tunes çizgi filmleri ve The Not Too Late Show with Elmo içerikleriyle yayın hayatına başlayacak.

HBO Max,yeni ve eski yayınları ile göz dolduruyor

Yeni platform, Friends, The Big Bang Theory, South Park gibi en çok izlenen dizileri, Joker ve Wonder Woman gibi DC filmleri, The Wizard of Oz ve Casablanca gibi Warner Bros. klasikleri, The Matrix ve The Dark Knight üçlemesi gibi unutulmaz filmler ve Game of Thrones, Watchmen, Euphoria gibi HBO dizileri de HBO Max’te yer alacak. Bununla birlikte platformda podcast dinleme seçeneği de olacak.

Warner Media Entertainment Yöneticisi Robert Greenblatt yaptığı açıklamada, hedeflerinin ailedeki herkese uygun içeriğe sahip olmak olduğunu söyledi. Greenblatt, HBO Max’in içeriğinde HBO Max özel içeriklerinin, Warner Bros kütüphanesinin ve dünya genelinde satın aldığı birçok yapımın ve tüm HBO içeriklerinin yer alacağını dile getirdi.

HBO Max içerik başkanı Sarah Aubrey, “HBO Max’in lansmanına yaklaşmak heyecan verici, böylece ekiplerimizin geliştirdiği içerikleri benzersiz bir grup yaratıcıyla ortaklaşa paylaşabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

10.000 saatlik içeriğin hazır bulunduğu abonelik paketi, 27 Mayıs’ta ABD’de aylık 14.95 dolar fiyatla satışa sunulacak. Açılıştan sonra ülkemizde izlenip izlenmeyeceği ve buradaki yayın politikası da belli olacak. Umuyoruz ki yeni platform, ülkemizde de yayına başlar. Böylece yaşanacak olan rekabet biz kullanıcıların yarına olur.