Aksesuar
Huawei Watch Fit, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
COVID-19 salgınına rağmen giyilebilir cihazların satışında önemli bir artış bulunuyor. Son zamanlarda pek çok şirket bu alana yöneldi. Piyasaya belli bir yere sahip şirketler de artık her fiyat segmentine uygun cihazlar tanıtmaya başladı. Huawei, 2020’nin ilk yarısında %57 büyüme kaydederek giyilebilir aksesuar pazarındaki en iyi şirketlerden biri haline geldi. Çinli teknoloji devi, Huawei Watch Fit isimli yeni bir akıllı saat ile pazar payını genişletmeyi hedefliyor.
İlginizi çekebilir: Exynos 1000, Snapdragon 875’den kötü sonuç verebilir!
Huawei Watch Fit hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Son zamanlarda yoğun bir şekilde hakkında konuşulan Huawei Watch Fit şimdi ise teknik özellikleriyle görüntülendi. Şirketin yeni rekabetçi akıllı saati, 1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik HD çözünürlüğe sahip olacak. Ekran/gövde oranı ise %70 olarak karşımıza çıkıyor. Saatin sol tarafında tek bir güç düğmesi bulunuyor ve cihazı uyandırmaya yarıyor. Tıpkı Watch GT2 serisinde olduğu gibi bu saatte de “Her zaman açık ekran” modu bulunuyor.
Watch Fit, çok sayıda saat arayüzü bulunduracak. Kullanıcıların kendi tasarladığı saat arayüzlerini de deneyebileceksiniz. Cihaz, 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterecek. Ayrıca toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM su koruması, kalp atış hızı sensörü ve pek çok yeni sensör ile birlikte cihaz sağlık alanında oldukça öne çıkacak. Bununla birlikte TruSleep 2.0 ile uyku takibi en gerçekçi ve detaylı sonuçları verecek. Cihazın pek çok uygulama için bildirim özelliği de bulunacak.
Watch Fit, 10 güne kadar pil ömrü sunacak ve yoğun kullanımda ise 7 günlük bir pil ömrü bulunacak. Cihaz, 3 Eylül’den itibaren 110$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Aksesuar
Apple, yeni nesil iPad ve Watch Series 6’yı yakında duyuracak!
Apple, tablet ve akıllı saat pazarına önem veren firmalar arasında. Şirket bu yıl pek çok yeni tablet ve akıllı saat modeli duyuracak. Pandeminin zirvede olduğu dönemde tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi cihazların satışları artmıştı. Firma bu sebeple yakın zaman içinde yedi adet iPad ve sekiz adet Watch Series 6 modeli duyuracak.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Apple, yeni nesil cihazlarını ne zaman tanıtacak?
Avrasya Ekonomi Komisyonu‘nun sitesinde yer alan bilgilere göre yeni nesil iPad ve Apple Watch Series 6 yolda. Cihazların bu kadar fazla sayıda olması, farklı konfigürasyonlarla piyasaya sunulacakları anlamına gelebilir. Tespit edilen dosyalara göre iPad’ler iPadOS 14, akıllı saatler ise watchOS 7 ile çalışıyor. EEC listesi bu cihazların ayrıntıları ile ilgili bir bilgi vermiyor. Sadece burada listelenmesi cihazların yaklaştığı anlamına geliyor. Ancak listede her cihazın model numarası bulunuyor. Bu numaralara bakılırsa her bir numara yeni olarak kaydedilmiş. Eski bir cihazın yükseltmesi veya aynısı olmadıkları bu sayede kesinleşiyor.
Watch Series 6, “A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 ve A2356” model numaralarına sahip. Yeni nesil iPad’ler ise “A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429” model numaraları ile EEC‘den geçiyor. EEC‘den geçen ürünler genellikle yakın zaman içerisinde tanıtılır. Cihazların lansman tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Aksesuar
DJI Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte resmen duyuruldu!
DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte tanıtıldı. Video çeken herkesin hayatını kolaylaştıracak Osmo Mobile 4, manyetik yapısıyla telefonun yuvaya yerleştirilmesini kolaylaştırıyor.
İlginizi çekebilir: Kool2Play’in yeni aksiyon oyunu Uragun’un demosu yayınlandı!
DJI Osmo Mobile 4 tanıtıldı!
DJI Osmo Mobile 4’ün tasarımı kardeşleriyle aynı yapısını koruyor; ancak cihaz bu sefer telefonun yerleştirilmesini kolaylaştıracak iki adet manyetik mekanizmaya sahip, böylece çekim esnasında telefonunuz sarsıldığında dengeyi sağlamak için efor sarf etmeden hızlıca yerine oturtabileceksiniz. Manyetik yuvalardan birisi telefonunuzu saran bir kelepçe görevi görürken, diğeri ise telefonun arkasına takılarak cihazla fiziksel bağlantıyı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Osmo Mobile 4′ün bu yapısı, tek elle kullanımı da kolaylaştıracak.
Kısa adıyla DJI OM 4 olarak tanıtılan cihaz, Osmo Mobile 3′ün en önemli özelliği olan portatif katlanabilen tasarımından da ödün vermiyor. Bunun yanı sıra Osmo Mobile 4, USB Type-C üzerinden şarj olabilen 2450 mAh kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara tam 15 saatlik pil ömrü sunuyor. DJI ayrıca Osmo Mobile 4′ün, Mobile 3′e göre biraz daha hafif ve daha küçük yapıda olduğunu, bununla beraber motorunun da yine Osmo Mobile 3′e göre daha fazla güçlendirildiğini de belirtti.
DJI Osmo Mobile 4′te tasarımsal değişikliklerin yanı sıra yazılım tarafında da yeni özellikler ve iyileştirmeler görüyoruz. Örneğin eskiden Dolly Zoom olarak adlandırılan özellik, şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında işlevsellik bakımından kullanıcıları daha fazla memnun edecek. Bilindiği üzere Dolly Zoom, kamerayla yakınlaşırken zoom çıkmayı veya uzaklaşırken zoom girmeyi sağlayan müthiş bir özellikti; şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak.
DJI, Osmo Mobile 4′ün insanları izlemede daha iyi olduğunu da ifade etti. Örneğin bir masa veya bankta sabit duran çocuk, yetişkin ve evcil hayvan olduğunu düşünün; bu noktada yeni gimbal, canlıları ayırt etme konusunda artık daha başarılı. Aynı zamanda Osmo Mobile 4′te, önceki modellerdeki tüm sinema modlarının da var olduğunu ekleyelim.
DJI Osmo Mobile 4 Türkiye fiyatı
Ayrıca cihaz, bugün itibariyle Türkiye’de 1.249 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Eğer bir an önce sipariş vermek istiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
DJI Osmo Mobile 4 teknik özellikleri
Boyut
Katlanmamış hali: 276×119.6×103.6 mm
Katlanmış hali: 163×99.5×46.5 mm
Ağırlık: 390 gram
Batarya
Batarya türü: 18650 Li-ion
Kapasite: 2450 mAh (7.2 V)
Kullanım süresi: 15 saat
Şarj süresi: 2.5 saat
Port: Type-C
Bluetooth versiyonu: Bluetooth 5.0
Aksesuar
Xiaomi Mi Band 5, yeni güncellemesini aldı!
Xiaomi, kısa süre önce Mi Band 5′in global pazarda satışa çıktığını duyurmuştu. Çıkışın ardından cihaz MiFit güncellemesi aldı. Ayrıca bileklik henüz globale açılmadan önce Çin modelinde bilekliği kamera deklanşör tuşu olarak kullanabilme özelliği gelmişti. Fakat bu özellik zaten global modellere entegre şekilde geldi.
İlginizi çekebilir: Realme X7 Pro, MediaTek Dimensity 1000+ ile geliyor!
Xiaomi Mi Band 5, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Xiaomi Mi Band 5, geçtiğimiz günler MiFit 4.4.0 güncellemesini almıştı. Bugün ise akıllı bileklik yeni bir güncelleme ile V1.0.1.84‘e yükseltildi. Güncelleme genel olarak performans ve iyileştirmeler üzerine yoğunlaşmış bir şekilde karışımıza çıkıyor. Bu güncelleme, cihazın performansını arttırarak bilinen bazı hataları ortadan kaldırıyor. Önceki güncelleme, antreman modunuzu otomatik tanıyan ve buna göre kaydetmeye başlayan yeni bir özellik içeriyordu. Yeni güncelleme ile bu özellikte çeşitli iyileştirmeler yapılmış ve artık daha doğru sonuçlar verecek.
Mi Band 5, yeni güncelleme ile daha tutarlı izleme yapacak ve algılama hızında artış olacak. Cihazın geliştirilmiş REM uykusu özelliğinde çeşitli iyileştirmeler mevcut. Şirketin yaptığı açıklamaya göre en olumlu geri dönüşler kalp atış hızı ve adım sayacının tutarlı çalışması üzerinden gelmiş. Güncelleme ilk olarak Endonezya’da kullanıcılara sunulacak. Yakın zaman içinde diğer ülkelerde de kullanıma açılacak. Güncellemeyi indirebilmek için her zaman olduğu gibi MiFit uygulamasını son sürüme yükseltmeniz gerekmekte.